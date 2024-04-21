楊千嬅完成巡演成都站 被歌迷熱情感動落淚 (16:38)

楊千嬅被成都熱情的歌迷感動，其間禁不住落淚。（大會提供）

《楊千嬅MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》昨晚（20日）成都站順利完成，亦是內地首場2.0版本。2.0版本是全廣東歌歌單，全場3萬6千歌迷，門票1小時內售罄。

成都站氣氛熱烈，甫開場千嬅以飛女狀態空降舞台，由第一首《飛女正傳》開始已是全場大合唱。一連唱多首經典，無論是快歌《烈女》、《繼續努力》 、《Wonder Women》；還是慢歌《少女的祈禱》、《小城大事》 、《稀客》、《一個人的童話》，都是全場大合唱。是次巡演歌單有故事性，為讓觀眾沉浸童話世界裏，千嬅差不多連唱20首歌，才正式與粉絲打招呼聊天。

千嬅多次笑說要專心唱歌，不要撩她傾偈，因為跟粉絲傾偈就會好易感動，去到主歌單的最後一首《還有事情可慶祝》 ，她被熱情歌迷感動，忍不住落淚。

到了encore的部分，千嬅換上全新造型與大家見面，唱到《小星星》時，全場觀眾站起來，揮動手上電話，3萬6千顆小星星感動千嬅，同時感動現場觀眾。唱《再見二丁目》時 ，千嬅坐在台邊說：「我好喜歡咁樣好簡單，好直接地唱歌，呢個就係我嘅夢想。」

隨後，觀眾再度全場大合唱，感動千嬅再次落淚：「呢首歌係我人生中第一張唱片，我有冇記錯？日子就是這樣子飄過，快要30年，我依然係過得很快樂，回頭一看，所有人生，所有經歷，都非常值得。我可以再從頭選擇的話，我都係會做歌手。」

唱到最後一首《楊千嬅》 之後，成都觀眾太熱情，千嬅都忍不住講：「嘩...我第一次咁樣...」千嬅再次encore，唱了一首歌迷點的《假如讓我說下去》 ，整場共唱了33首，全是廣東歌的歌單，為成都站劃上句號。

（即時娛樂）