Ian的歌曲《Lost at first sight》成為第16周叱咤冠軍歌。(Ig圖片/網上圖片)

MIRROR成員陳卓賢(Ian)的歌曲《Lost at first sight》成為第16周叱咤冠軍歌,這首歌上榜9星期,由上周第14位連跳13級成為冠軍歌,亦是繼姜濤﹑柳應廷﹑李駿傑及盧瀚霆後,今年第5位「鏡仔」獲叱咤冠軍歌,Ian在Ig限時動態感謝DJ及歌迷的支持;另外,Ian今天(21日)在Ig貼出四連拍照片,相當有型,他寫道:「I feel like wearing 地球上的最後一朵花today。」

(即時娛樂)