RubberBand探訪索馬利蘭貧民區 6號忍不住落淚 (20:25)

樂隊RubberBand成員繆浩昌（6號）、李兆偉（阿偉）及黎萬宏（泥鯭），今年2月到非洲索馬利蘭慈善探訪，阿偉和泥鯭回憶此行震撼眼球，當地貧民連生存也成問題。他們曾在流徙營見到一家12口以樹枝、帆布袋及鐵罐，搭建出只有數十呎大的簡陋居所。泥鯭說︰「城市人看醫生很簡單，但當地人就很困難，也沒有教育和避孕知識。小朋友12歲就結婚生育，十分無助。有貧民只求有燈照明。」

阿偉表示索馬利蘭人民的生活，比他10年前在津巴布韋貧民區看到的更艱苦︰「 當時我真是覺得將所有隨身物品，甚至內褲也脫下送給他們也可以，但這只是一時三刻的力量，我們最重要是將信息帶回來並傳出去，希望集合群眾的持續性力量去幫助他們。」6號回憶10年前和隊友馮庭正（阿正）到非洲探訪忍不住流下男兒淚，今次以為累積了經歷就會變堅強，沒想到在當地唱出歌曲《We are one》時會落淚。他說︰「我就拿自己來講笑，班學生說見到個大男人在面前喊，都覺得搞笑。」

泥鯭表示在當地難找廁所，人有三急時只能走入樹叢或用空水樽解決。 阿偉透露6號在樹叢小解時聽到低沉叫聲，以為遇上猛獸，最後發現只是駱駝。他說︰「 聽說當地會有獵豹出現，如果遇上，我一定跑走。這件事令我領悟到世界所有人也一樣，有不同的強項及脆弱的時候，他們可能煮餐味道不同、不懂用收銀機，手腳很慢，但我去到野外也試過好害怕，覺得自己好廢。」

（即時娛樂）