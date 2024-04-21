NXD首訪港搞簽唱會為出道預熱 預告突襲港校園送驚喜 (20:35)

韓國人氣女團MAMAMOO同門師弟組合NXD首度訪港，今天（21日）於上水廣場舉行首個香港記者會，除了分享對香港印象及推出專輯的感受，更即場大跳新歌，吸引數百名粉絲塞爆會場，人氣強勁！

NXD雖然尚未正式出道，但由於有成員曾參加話題選秀節目，已經獲一批忠實粉絲支持。活動前，會場聚集逾百名粉絲，帶同應援物霸靚位，當NXD 5人出場時，粉絲即歡呼兼高舉成員名字的手幅和扇子，成員們逐一打招呼和擺甫士，表現親民。

NXD即場大騷廣東話，對於能跟香港粉絲見面和舉行簽唱會表示開心，又指知道香港以美食之都見稱，希望有時間能品嘗地道美食和閒逛特色景點。談及組合將早前校園突擊活動由日韓延至香港，並於前日到訪香港韓國國際學校（KIS）進行驚喜表演，5位成員表示很高興與香港學生們見面，揚言沒想到會受到溫暖歡迎，更預告明天繼續到訪另一間學校，體驗不同校園文化。他們又形容香港粉絲熱情，承諾會努力用心做好作品回報粉絲的愛。

NXD出道前預熱曲《Pre-Debut Special Kit #1. JUMP》剛於4月18日發布，眾人亦藉此介紹歌曲及大談MV拍攝趣事，最令現場粉絲陷入瘋狂的，就是能親眼見證NXD演繹新歌。

在NXD表演2首歌曲同時，全場也舉起應援物打氣，難得與香港粉絲首次見面，成員們還準備福利環節，近距離送上親筆簽名給幸運歌迷，簽名時亦不時揮手及擺出心心等手勢，冧爆粉絲。

（即時娛樂）