芷珊約您｜溫拿兩主唱歌迷沒不和 阿倫︰鍾意我要愛屋及烏 (15:22)

譚詠麟談到他與鍾鎮濤的歌迷會否不和時嚴肅地說︰「我哋會教導佢哋，我哋係一隊band嚟，鍾意我要愛屋及烏。」（大會提供）

TVB節目《芷珊約您》昨晚（21日）播出第1集，主持黎芷珊直擊溫拿樂隊在澳門的告別巡唱及吉隆坡宣傳活動。溫拿五虎中的譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）較受歡迎，兩人在溫拿出道不久已獲各方邀請作單飛發展，但為了顧及其餘3位兄弟一直不為所動。陳友接受芷珊單對單訪問時談到溫拿1978年決定分開發展的原因︰「嗰兩個靚仔小鮮肉好多人搵佢哋獨立發展，咁你走咗隊band點呢？我覺得佢哋有難處，咁我哋3個（陳友、彭健新及葉智強）咪商量話不如停吓，各有各做啲嘢先啦，幾年後睇吓係咪再聚埋啦，唔通30歲仲彈結他咩，係咪應該搵啲自己各自嘅事業呢？大家好兄弟，有啲嘢唔好等佢講，大家明吖嘛﹗」溫拿後來就建立了每隔5年便聚在一起開騷的傳統。

芷珊追問見到有同隊隊員更受歡迎會否感到唏噓時，陳友說︰「睇你執咗咩籌，咁你執咗支打鼓籌，你咪認住支打鼓籌。唱歌嘅係front man，一定要有咁嘅條件，就係睇起上嚟好舒服、可以吸引到萬千擁躉嘅。自己要問番自己有冇呢啲條件先？我覺得我後生嗰時就冇嘅。」阿倫談到他與阿B的歌迷會否不和時嚴肅地說︰「我哋會教導佢哋，我哋係一隊band嚟，鍾意我要愛屋及烏。」阿B表示：「跟咗好多年嘅粉絲，就冇分鍾意邊個邊個。」

阿B曾因投資失利欠巨債於2002年宣告破產，直至2006年10月屆滿。阿倫回憶當時他們4人都想盡辦法想幫阿B渡過難關︰「我哋成班有諗過不如我哋開演唱會同佢搞掂啦，但阿B就話唔使。」阿B接着說︰「發生咗事情就面對啦，佢哋係好有心想幫我呢件事，但我自己嘅事應該自己承擔，就算係幫我，都冇理由佢哋咁辛苦嚟幫我。」

五虎受訪期間談及當年的奀皮事，阿倫、陳友透露曾一時貪玩，玩自殘遊戲而兩敗俱傷。陳友說：「我同阿倫每人一嚿拳頭咁大嘅芥辣，然後一齊啪入口唔准飲水！」阿倫續說：「大家咪互望，總之有任何反應就輸！」陳友表示：「我嗰晚好辛苦，個胃轉嚟轉去，見阿倫冇打嚟以為佢冇事，點知第二朝見到佢塊面黃晒。」阿倫沒好氣道：「我嘔到黃膽水都出埋嚟。」阿倫笑阿強很貪睡，他們有次擔心一直在睡覺的阿強有事，驚動酒店職員幫忙開門，豈料阿強不但熟睡，連臉頰被開着的燈壓着也不知道，十分搞笑。

（即時娛樂）