炎明熹黑膠碟賣斷市 有粉絲開價9000求有心人轉售 (15:41)

炎明熹（Gigi）上周六（20日）出席其後援會舉辦的捐血及義賣日活動，活動收益扣除成本全數捐贈APF愛培自閉症基金，為基層自閉症兒童提供ABA治療及家庭支援服務。活動當日，Gigi本打算捐血助人，還笑言不怕痛，豈料及後閱讀捐血守則時才發現服用過中藥後不能捐血，她即時扁嘴及自嘲「好失敗」。

活動前一晚，Gigi在社交平台開直播分享演唱會點滴，表示完騷時激動落淚，十分不捨，但其實也有開心時刻。她說︰「當晚都有開心嘅時刻，因為終於可以飲汽水。第二日，爸爸媽媽同細妹要走，陪完佢哋飲茶送佢哋離開，我就返屋企執屋，之後打邊爐，因為之前做騷會避免食濃味、刺激性食物。另外，嗰晚有歌迷提議我busking，我13、14歲都試過兩次喺尖沙嘴碼頭busking，嗰陣好緊張，未試過咁多人圍住聽我唱歌，依家都好想再試吓喺海旁busking嘅感覺，希望大家可以嚟支持，不過未知幾時會搞。」提到演唱會上跳唱，Gigi預告正籌備新的跳唱歌︰「已經揀咗歌，但未開始錄音，仲研究緊點樣可以再做好啲。首歌你會幻想到有一個人戴住頂帽喺度彈手指好型，希望首歌可以做到我哋想要嘅效果，或者畀大家見到另一種風格嘅Gigi。」

上周六除了是後援會的慈善活動，也是Gigi首次推出實體唱片的日子。由於其7寸黑膠唱片是限量發行，每間唱片店的貨量有限，有歌迷稱在唱片店外排隊排第3也買不到；有歌迷就在網上出價9000元求有心人割愛。Gigi說︰「我知道銷情好緊張，有歌迷凌晨4點已經開始排隊。我知道呢個消息後，感動到起雞皮疙瘩，好多謝大家支持。我都唔知有冇辦法可以留到隻碟送畀屋企人，如果真係冇晒貨，我會將我自己手上呢隻碟送畀佢哋。」

（即時娛樂）