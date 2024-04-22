陳家樂出席芝加哥亞洲躍動電影節 奪璀璨之星獎感觸良多 (16:32)

曾志偉、恬妞、陳家樂、周家怡等主演的電影《出租家人》，獲邀參展第18季芝加哥亞洲躍動電影節（Asian Pop-up Cinema），並於閉幕夜放映，陳家樂同時獲頒璀璨之星大獎（Bright Star Award）。家樂與《出》片導演劉偉恒飛到當地參與盛會及與影迷交流，家樂坦言上台領獎時非常感觸。對於《出》片獲電影節認同，他說︰「好開心可以將一部講述香港故事的電影帶到世界另一個地方，沒想過遠在芝加哥的朋友都會喜歡，拍攝時不會想到很遙遠，只會專注將自己在香港生活的感受從角色上呈現出來。當影片有機會來到芝加哥，我會想，不知道他們會不會明白香港人的感覺？會不會跟我們有同樣的感受？結果發現電影無分國界，就算是香港的故事、香港的感情，都不會有分別，大家的視野一樣，特別是這部電影集中描述人與人之間的關係，這是世界性題材，好開心來到這裏，觀眾很喜歡這個故事！」

電影節期間，家樂與劉偉恒現身一場映後分享，家樂覺得觀眾的提問很有水準，看事物看得很深入，只是要求完美的他有少許遺憾。家樂說：「我未有用英語直接交流，需要透過翻譯，未能夠將自己的感受百分百傳達給觀眾。希望下次可以用英語，令他們更加明白我的想法。」劉偉恒同意家樂的體會︰「電影放映時，不少外籍觀眾很有感受，例如一位意大利朋友哭了20分鐘，有些在美國土生土長的華人亦很受觸動。這是我意料之外，因為電影所表達的亞洲家庭價值觀，可能西方社會未必這麼了解，但原來都有共鳴，觀眾出乎意料地熱情，映後問答環節做了半小時，大家很踴躍發問，證明外國觀眾依然很留意港產片！」

家樂獲影展頒發璀璨之星大獎，表揚他近年於演藝事業的不斷進步及卓越表現。他在上台領獎前說：「之前沒有太大緊張，可能一早已被通知，那種開心感覺逐漸累積，不會有突然公布那種驚喜，但當我上台領獎的時候相當感觸，發現自己在這個行業已有一段時間，原來都有人看到，而且不限於香港，世界各地不同地方都有人認識陳家樂，有留意到我的作品，這對我來說是很大的鼓舞，希望未來有更加多作品帶給觀眾！」親眼目睹家樂得獎，劉偉恒深受觸動：「回想第一次邀請他來拍這部電影，大家都有些期望，上畫之後影評好好，很多人稱讚家樂進步很大，而且成長了很多，家樂有屬於自己的味道出來，我感受到他是一個很有熱誠的演員。經過今次的肯定，他對演出應該會更有信心，期待家樂在演藝路途上有更大的突破。最值得欣慰的是，我所執導的電影能夠幫助演員得獎，原來看到家樂在台上得獎，那種感覺是這麼高興的！好多謝家樂對我的信任，交了決策權給我，結果他得獎，《出租家人》又成為閉幕電影，那是導演給演員最好的交代！」

兩人稱這次來到芝加哥，除了出席影展及領獎，還有一個指定地方必須要去。家樂說：「來到芝加哥，最重要當然要去公牛（NBA職業籃球隊）的主場﹗我小時候很愛看米高佐敦打籃球，我和導演特別在工作前數小時去了當地的芝加哥公牛主場參觀，一圓多年心願！」劉偉恒補充：「我們抵達時，公牛已在季後賽階段前提早出局，所以場內只得一間售賣紀念品的店舖繼續營業，場面有點冷清，但我們也有去到朝聖，家樂更與米高佐敦的銅像開心合照！」

（即時娛樂）