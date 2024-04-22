福祿壽訓練學院｜21歲林樂熙聲音模仿系達人 湯卓堅逾18年聲樂教學經驗 (17:11)

TVB節目《福祿壽訓練學院》周日（28日）播出第4集，阮兆祥、李思捷、王祖藍率領的福隊、祿隊同壽隊將分3個回合比比併，並根據最終名次決定每隊需要淘汰人數。製作組今日公開24名學員的個人資料，3位導師各自擁有一名「最強武器」。

阮兆祥的福隊學員有「臨時郭富城」彭建豪、黃建東、趙頌宜、伍韻婷、「扮聲勁過李思捷」林樂熙、莫家淦、「廣州暴龍哥」陶大衛及周百恩。與郭富城有八成半相似的彭建豪曾到美國、加拿大、馬來西亞及新加坡等表演，登台表演場次超過5000場，更曾在郭富城面前表演。曾被網民笑「比鄭中基更似鄭中基」的陶大衛在內地流媒體視頻全網播放過億，其中模仿鄭中基腔調獻唱《青春痘》的片段獲7.4萬個Like及1.2萬次轉發。陶大衛曾專程來港看鄭中基演唱會，更與他合照留念。21歲的「聲音模仿系」達人林樂熙有超過66項聲仿名單，除有藝人系列，還有唐老鴨、動物雀鳥系、死物系及動作系等。

王祖藍的祿隊學員有「Lowbud大熱」趙亮昭、「人肉變聲器」湯卓堅、麥嘉欣、「新會華Dee」陳柏曦、鄭詠謙、「還珠攻略」王玲、吳兆麟及劉倬昕。26歲的麥嘉欣是2017年國際小姐澳門代表，曾參與內地多個春晚及中秋晚會演出，演藝經驗豐富。她說︰「可能大家都會覺得我斯文，但其實我都幾粗魯，而且比較男仔頭，鍾意睇打拳、揸車，又會戙起隻腳食飯。」有「男神混合體」之稱的陳柏曦曾是《全民綜藝大舞臺》兩屆亞軍、新會廣視第一屆歌唱大賽冠軍。可模仿超過20款人聲的湯卓堅擁有超過18年聲樂和超過8年爵士鼓教學經驗，手下不乏「冠軍級」學生，亦曾任《中國好聲音》2023年度廣東省賽區評委。

李思捷的壽隊學員有葉泓聲、黃潤成、「大灣區梅姐」林妍、「許志家駒」馮彥中、郭浩皇、「行走的CD機」梁山山、蔡景行及關嘉敏。男子組合出身的葉泓聲跳舞了得，曾以女子跳唱組合出道的關嘉敏還是中國舞教師，懂得藝術體操、打功夫、吹色士風及紫微斗數。馮彥中的聲線及外形跟Beyond的已故主音黃家駒相似，曾被節目安排獻唱向家駒致敬。該條短片在TVB的社交專頁獲得9401個Like，觀看次數衝破87.2萬，成為「Top Reel學員」第2名。第1名是首輪演出短片Like數有2.1萬、觀看次數破167萬的陳柏曦；第3名是首輪演出短片Like數4329、觀看次破83.8萬的麥嘉欣。

（即時娛樂）