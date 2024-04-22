蔡琴相隔8年再來港開騷 怕被鬧不敢請演出嘉賓 (20:00)

蔡琴表示疫情3年，自己又休息了2年，至去年才正式復工，雖然是損失了不少掙錢機會，但覺得自己與團隊的健康更重要。（柯美攝）

蔡琴相隔8年，將於下月尾來港舉行兩場紅館演唱會。她表示疫情3年，自己又休息了2年，至去年才正式復工，雖然是損失了不少掙錢機會，但覺得自己與團隊的健康更重要。「我在疫情期間因鼻水及胃酸倒流求醫時，發現聲帶出血，幸發現得早，就趁閉關時好好休養。我已很小心，但也曾染疫，幸兩星期已康復，沒影響聲線。」蔡琴認為最好的護聲方法是少說話，但她辦不到，蘇芮就建議戒吃辣及喝梨汁開聲。

《被遺忘的時光》是蔡琴的經典金曲，她透露一定會在下月演唱會上獻唱︰「我最初不知道這首歌那麼受歡迎，以為大家都不熟悉，直至有次在北京舉行演唱會時開口唱了『是誰』這兩個字，全場就爆炸，很激動，不可以再唱下去。我當時仍不知道是什麼一回事，不明白為何這樣，後來才知道電影《無間道》令歌曲爆紅。我返台灣後，一口氣看完3集《無間道》。」

對於《被遺忘的時光》成為音響發燒友的試機歌曲，連她的黑膠唱片也被炒賣起來，蔡琴說︰「我不知道，黑膠唱片沒為我掙過什麼錢。當年的歌曲都是賣斷版權，所以炒價有多高也跟我無關。我一直是別人的搖錢樹，但我不會生氣。」談到演唱會嘉賓，蔡琴說︰「我不能請嘉賓，會被罵﹗我曾邀請童安格擔任嘉賓，觀眾說我逃唱了兩首歌，自此以後不敢再請嘉賓。」

（即時娛樂）