打天下2｜AK時隔4年演續集冇壓力 Tiger拍動作戲獲讚天分高 (20:22)

江𤒹生（AK）、歐錦棠（棠哥）、談善言主演的ViuTV劇集《打天下》相隔4年，近日承接上輯劇情推出續集《打天下2》，並加入飾演反派角色、事事跟AK對着幹的邱傲然（Tiger），為觀眾帶來驚喜。「我們的角色不和，有很多對手戲，最深刻一幕是講述我們在地下場起爭執，並以武力解決。那場對打戲，大家都投入角色，為效果逼真而真打，沒有遷就留力。」

時隔4年再演主角「關志浩」，AK的心態有所改變。「《打天下》是我加入公司後第一套主演的劇集，當時對很多事未了解，自己亦很幼嫩。這幾年拍過綜藝節目、電影及劇集累積經驗後，拍《打天下2》時已熟悉所有，加上跟團隊已非首次合作，拍攝時比較得心應手。我已經入行5年，自覺成熟了，但演技上仍有很多進步空間。」

AK讚Tiger做高難度動作時易上手，姿勢又靚，歐錦棠亦讚Tiger天分高。Tiger說︰「我在劇中要接受MMA訓練鎖技，我學習完全是由零開始，多得棠哥及武指的教導，令我獲益良多。可能因為我有功夫底、跳舞底，記動作與記舞步都是大同小異。」除了唱歌跳舞、做導演，Tiger對拍動作片也有興趣，希望有機會執導拍攝飛車為題材的戲，相信MIRROR隊友都會想參與。

《打天下》2020年播出時，收視和口碑也不錯。AK不會因續集成績如何而有壓力︰「我兩季也有份拍，續集會否破上輯成績也沒所謂，觀眾看得開心就可以，最重要是明白故事背後的信息。我覺得做好演員本分就可以，棠哥既要演，也是監製及投資方，他的壓力應該最大。今次再合作，他對我的內心戲和動作戲要求比較高，有多一些指令要做，但他循循善誘，目的都是為我好。」Tiger感謝歐錦棠的熱心教導，不時親身示範動作、改善他們的姿勢。他跟AK一樣沒收視壓力，認為拍攝時開心和投入已足夠。

（即時娛樂）