姜糖神徒衝突 姜濤：我同Anson Lo 好苦惱唔知點做 (22:20)

MIRROR成員完成美加演唱會返港，今日他們又分組出動為電影《12怪盜》謝票。姜濤夥拍柳應廷Jer、盧瀚霆（Anson Lo）夥拍李駿傑Jeremy，兵分兩路，到多間戲院參與謝票活動，Fans的反應十分熱烈，28場門票在推出後即被秒殺，瞬即爆滿，謝票現場的Fans亦十分踴躍提問，氣氛熱鬧。

他們日前返港時吸引數百鏡粉（粉絲暱稱）接機，其間「神徒」（盧瀚霆粉絲暱稱）與「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）爭位先口角繼而有肢體碰撞，最後要警員和機場保安處理。姜濤在謝票後就Fans之間不快事件作回應：「呢一兩日不停了解整件事件嘅經過，發現網上都流傳咗唔同嘅版本，不過無論點樣都好，事件已經發生咗，我淨係希望大家可以安全快樂去支持我哋，唔好有任何爭執或者碰撞，呢個係我哋最唔想見到。我同Anson Lo 都有傾過，我哋都覺得好苦惱，唔知點樣做，呢件事發生咗唔只一、兩次，但好似一直都冇辦法解決，冇諗過一件Suppose開心嘅事情，會變成咁樣。因為每次見到我哋嘅支持者，不論係Fans或任何人，大家不論支持我哋MIRROR或是任何一個，我哋都係咁開心，因為真係一種鼓勵，所以希望以後每次見面，都可以係愉快、平安、安心地去進行。」

明天（23日）MIRROR全員出動，一同出席《12怪盜團魂見面會》謝票活動，與280位幸運被抽中的觀眾進行謝票。

（即時娛樂）