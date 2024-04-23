怪宿宿｜黃紫恩大馬鑽油台跳水險甩泳衣 陳國麟大阪菜市場尋另類民宿 (12:25)

度假村既保留鑽油台的特點，酒店設施亦一應俱全，所見之處盡是打卡位。（大會提供）

Jacy因為落水姿勢不佳，整個人是撻落海，上水後難掩痛苦表情。（大會提供）

Jacy和Jojo入住由鑽油台改建而成的海洋歷險潛水度假村，Jojo還體驗跳水樂趣。（大會提供）

TVB Plus（82台）昨日（22日）開台，由黃紫恩（Jojo）、馮子亮（Liam）、陳國麟（Doniven）、伍韻婷（Juliana）、葉靖儀（Michelle）、蔡景行（行仔）及陳玟蒽（Jacy）主持的節目《怪宿宿》打頭陣出場。

《怪宿宿》帶觀眾跳出平時入住星級酒店框框，先後走訪馬來西亞、日本、荷蘭、比利時等地，尋找與眾不同的另類住宿。有用貨櫃箱、吊船、鑽油台改裝成的酒店，亦有以獨特外型作招徠，如仿照蘑菇、積木甚至人類大腸建成的度假屋。

昨晚（22日）一集Jojo伙大馬藝人Jacy登場，她們介紹一間用廢棄海上鑽油台改建而成的海洋歷險潛水度假村。度假村既保留鑽油台的特點，酒店設施亦一應俱全，所見之處盡是打卡位。Jojo跟Jacy入到房間時感到喜出望外，對一座孤懸海中心的度假村，房間算得上豪華，浴廁衛生也感滿意。

度假村標榜海洋歷險潛水，有專業器材出租及有潛水員陪同，住客可以飽覽鑽油台海底景色。可惜Jojo未領有潛水牌，只能留在岸上。不過好動的Jojo轉玩高台跳水，二話不說就從5、6層樓高的平台直插入海。Jojo受訪時透露，跳水之前完全不知道高度，她笑說︰「教練有叫我望下先跳，我唔睇廢事驚，一口氣跳咗先算。」

Jojo直言最驚是冲甩泳衣，她笑說︰「驚衝力太猛，到時污染觀眾眼睛就唔好。」她表示直插落水感覺舒暢。同人不同命，接力跳水的Jacy就沒有這麼好彩，因為落水姿勢不佳，整個人是撻落海，上水後難掩痛苦表情，猛呼︰「撻到個屁股好痛。」

今晚（23日）Doniven及Juliana來到大阪布施商店街，入住由舊民居及店舖改建成的Sekai Hotel。他們到酒店接待處，從接待員手上接過地圖後，便開始尋找房間的旅程。原來酒店房間分佈在商店街每一角落，街頭巷尾都有，目的是讓住客可以融入社區，體驗幾日做日本人的感覺。

他們走過布施商店街的菜市場、熟食小賣店，幾經波折在一條小巷找到下榻的房間，內裏貫徹日本人的整潔及衛生，環境舒適，周圍都被幾層高的民居包圍。空少出身的Doniven今趟充當半個導遊，帶住Juliana品嘗大阪平靚正美食。Juliana最開心是光顧一間專售日本零食的菓子店，30日元就有交易，買滿一大包都只是30多港元，她說︰「最好係可以散賣，每樣都可以試少少。」

（即時娛樂）