逆天奇案2｜相隔17年再拍無綫劇 69歲張雷寶刀未老 分享保健之道 (12:38)

無綫劇集《逆天奇案2》昨晚（22日）播出一集，展開新個案「賊王逃獄案」，單元主角是相隔17年再亮相TVB劇集的張雷！劇情講述服刑廿多年的賊王石少波（張雷飾），在刑期最後1個月時逃獄，Nic Sir（黃智賢飾）在調回CIB工作的阿Wing（林夏薇飾）協助下，發現少波藏身之所，可惜在追捕過程中發生意外，被少波逃脫。今晚（23日）一集將揭露賊王少波逃獄真相。

在劇集《神鵰俠侶》飾演「金輪法王」而為人熟悉的張雷，對上一次亮相TVB劇集已是17年前的《蕭十一郎》，今次相隔多年再度演出《逆天2》，令觀眾大感驚喜。問到為何今次願意參與《逆天2》，張雷受訪時說：「監製同編審打電話畀我同我講古仔，我聽完之後覺得幾好玩，咁咪應承拍兩集囉！」問到有否戲癮？他笑言：「其實出面一直都拍緊嘢，網劇、電影都有參與，梗係有戲癮啦，最好TVB搵多啲我拍劇！」

現年69歲的張雷武打演員出身，今次劇中有不少騷Quali場面，分別是街頭追逐和半裸舉啞鈴爆肌場口，不過對他來說卻是Easy Job，張雷笑言：「呢個角色真係啱晒我，又要有啲年紀，又要有啲動作戲，又要有文戲。」

張雷分享保健之道：「平時唔使開工都會Keep住做運動，多數喺黃昏時候做，會先跑幾公里做熱身，之後玩啞鈴、掌上壓、Sit Up咁練體能，有時亦會打沙包、打拳、打功夫咁，加埋都差唔多2個鐘。食方面我都幾清淡，因為我食咗幾十年齋。」

昨晚一集，身為女主角的薇薇亦有亮眼演出。剛回到CIB工作的阿Wing久休復出積極投入工作，多番變裝落區「踩線」搜集情報，除了化身眼鏡娘主婦外，還以緊身上衣加熱褲上陣扮流鶯，大晒唔鹹唔淡廣東話，場面搞笑。

（即時娛樂）