為姜糖神徒機場衝突開Live 姜濤認曾跟盧瀚霆互相不了解 現時是好朋友 (13:47)

姜濤坦言曾跟盧瀚霆互相不了解，但現時2人是好朋友。（Ig圖片）

MIRROR日前美加巡唱返港，吸引數百鏡粉（粉絲暱稱）接機，其間「神徒」（盧瀚霆粉絲暱稱）與「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）爭位，先口角繼而有肢體碰撞，最後要警員和機場保安處理。姜濤昨天（22日）出席謝票後就回應事件，到晚姜濤再開Ig直播分享感受，已有一段時間沒有開Ig直播的姜濤表示好緊張，其間還不時嘆氣及苦笑，他曾跟公司商量是否要開Live，擔心會產生不同討論及報道，但他也想分享內心說話。

姜濤提及粉絲接機釀衝突一事，姜濤表示自己在一兩日內，聽到事件的不同版本，也嘗試了解事件，但他發覺100人有100種說法，現階段無法考證整件事，他說：「我覺得成件事更加緊要嘅係，無論發生乜嘢事，都係安全為主，呢個係由我哋一出道開始已秉持嘅態度，呼籲大家嘅一個聲音。」

對於粉絲之間衝突嚴重了，粉絲之間隔膜愈嚟愈大，姜濤慨嘆也不知怎樣做：「我哋一直都有呼籲，大家要小心安全為主，追星支持我哋好值得開心，出道第6年我都覺得唔真實，會有好大班人支持我哋，行完tour有好多支持者支持，更加希望大家支持我哋係開心嘅。」

姜濤坦言好心痛大家：「冇人希望支持自己嘅人受到委屈及受傷，唔想支持自己嘅同時受到任何傷害，因為我覺得身為Artist最大責任，要帶到歡樂畀所有支持者，我喺呢一行學習緊嘅，亦希望我可以做到嘅嘢。」

姜濤提到和Anson Lo當天臨落機前已知道事件：「當時大家真係唔知點算，我哋都好灰心，本身開心由tour返嚟，好掛住家人﹑掛住香港﹑掛住fans，懷住終於返屋企嘅心情，抖一抖努力出發下一站，冇諗過會發生呢啲事。我同阿Lo有商量過應該點做，但結果係冇結果，我哋唔知點做，冇辦法，唔知點做，呢個問題好難解決，所以先開Live跟大家交流下，我哋仲可以做啲乜嘢呢？」

姜濤續說：「我同Anson Lo都有去諗，我哋係咪仲有地方做得唔夠好呢？係咪可以做多一步，避免呢啲事情發生，係咪自己做得唔好先令事情發生，係咪要同大家Say Sorry，如果有做得唔好地方，喺度同大家抱歉，可能我更加好方式處理啩，但我冇頭緒可以做啲乜嘢，唯一我可以做嘅，透過直播話畀大家聽，無論支持我哋定係個人，要有好身體﹑好心情先令你哋生活更愉快。

老實講，我同Anson Lo因為呢啲事情唔開心過，有畀呢啲事影響到，但由《造星》到𠵱家各自經歷好多嘢，我哋一開始係好單純嘅後生仔，出道短短5﹑6年，經歷咁多嘢時候，我哋係有互相唔理解過，但後來都知道大家因為緊張我哋﹑惜我哋，先有呢啲事發生，所以好好彩係好好嘅朋友，亦因為我哋係好朋友，先更加難過，唔知點做。」

姜濤一直以來希望自己做得好些：「無論乜嘢事都好，盡量成為大家嘅榜樣，So Far都未做到，好多地方大家都批評得啱，我好多地方做得不足夠，我想話畀大家聽，我係一直知道，好努力及客觀地了解自己，啱嘅我會聽，但喺網絡世界要分辨真假，係一個學問。

今（昨）日謝票粉絲好擔心我，大家唔使擔心，我OK，相信我都經歷過唔算太少嘢，我都大個仔，過多幾日都25歲，有能力去消化好多事情，包括呢個Live我都思考好耐先決定開。如果我哋做得唔啱，希望大家可以督促及指正我哋，我哋入得呢行，要有心臟承受呢啲，死啦﹗我唔知開完呢個Live後，有啲乜嘢報道會...開完呢個Live係咪好事呢？

我到𠵱家都唔知，我好耐唔夠膽咁樣講嘢，我發現有時講多錯多，希望大家相信我今日所講所有嘢，出自我內心真實一部分諗法，有啲地方講得唔夠好，或唔認同，但唔緊要，點解我哋每個人咁特別，我哋有唔同諗法，我都嘗試令自己成為一個可以包容任何意見嘅藝人，唔希望活喺自己世界嘅藝人，唔會逃避任何聲音，我想話畀大家聽，嚟緊姜濤都25歲，希望呢個世界所有人都有一個將心比己心態就夠，呢個界冇分啱同錯，只有唔同立場，唔同觀點。」

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（即時娛樂）