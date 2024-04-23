九龍城寨之圍城｜吳卓羲菊梓喬同場零交流 林峯驚囡囡睇戲睇到喊 (14:17)

吳卓羲和菊梓喬難得同場（左圖紅圈示），不過2人零交流。（鍾偉茵攝/明報製圖）

林峯、胡子彤與張文傑主演的電影《九龍城寨之圍城》，昨晚（22日）於尖沙咀舉行明星好友場，場面熱鬧，上周32歲生日的胡子彤收到驚喜，獲黃浩然和朱鑑然率領眾藝人捧蛋糕到場慶祝；林峯邀好友吳卓羲（Ron）、楊茜堯、苗僑偉和太太戚美珍、堂妹林夏薇等捧場，Ron除眼鏡扮林峯Chok樣，被林峯搞笑封為「吳Chok羲」，之後他們應傳媒要求派心，林峯再笑Ron動作似牙痛，Ron笑言不懂派心，身旁的楊茜堯、林夏薇立即示範，最後Ron與林峯合體派巨型心心，引現場笑聲不斷。

Ron的緋聞女友菊梓喬亦是同場嘉賓，她偕同妹妹低調入場，沒有出現傳媒區拍照，與Ron相隔一行前後座位，但緋聞男女沒有交流，菊梓喬開場前歎爆谷，當被傳媒發現即雙手合十面露微笑。Ron則與林峯、楊茜堯排排坐看戲，林峯更親手餵Ron吃零食。

林峯、胡子彤與張文傑受訪時表示第一次入場欣賞電影，林峯笑言不排除會興奮踢櫈，不過太太忙於湊女，稍後會再安排太太入場，他說：「太太有問我電影屬2B級，讓女兒看會不會未適合，我都怕女兒見到我戲裏被人打會喊，決定等她長大才看，始終畫面比較震撼。」

若果電影票房理想，會不會派福利？林峯笑言不敢亂承諾，作為好員工，一於等老闆話事：「老闆叫做乜都肯。」他又指電影剛推預售票，為吸引更多觀眾入場，稍後會跑內地5個城市宣傳：「不少內地朋友看完預告片後很感興趣，九龍城寨對香港很有代表性，電影拍得很細緻。」胡子彤表示第一次到內地宣傳，已練定普通話跟內地觀眾溝通。

Ron與楊茜堯稱看預告見林峯打鬥連場，想像到拍攝有多辛苦。提到3人只曾在20年前合作劇集《大唐雙龍傳》，楊茜堯說：「我跟Ron好久沒合作，3人合作更少機會。」Ron指與楊茜堯對上合作已是2012年，至於幾時再合體，楊茜堯說：「看緣份，他們很忙，我比較得閒，若果能再合作，可以找家人幫手湊小孩。」

Ron笑指三人之中最難請林峯：「你肯我肯，只是林峯不肯，我提出跟他再合作《大唐雙龍傳》電影版或電視續集，想有部作品送給粉絲回憶，但他叫不要搞，年紀大，不可以再露。不過我和阿峯傾談有機會合作，最快年尾。」

（即時娛樂）