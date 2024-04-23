背著善宰跑｜邊佑錫金惠允拒時光倒流 「最萌身高差」靠木箱談情 (15:02)

由韓星邊佑錫和金惠允主演的《背著善宰跑》，甫開播便成功擠身「四月第二周電視劇話題排行榜」亞軍，2位主角分列「演員話題榜」第3、4名，劇集現已在「黃Viu煲劇平台」上架。

《背》講述半身不遂的殘疾女生任率（金惠允飾）在男星柳善宰（邊佑錫飾）的鼓勵下重獲勇氣，積極面對人生，也因而成為對方狂熱粉絲。某天善宰不堪疲憊的演藝生活選擇結束生命，任率誤打誤撞靈魂返回15年前，當時她的雙腿行動自如，更遇上高中時期的善宰，為了阻止未來悲劇發生，任率在善宰身邊打轉。

邊佑錫和金惠允不約而同表示不願時光倒流，只因不想沾污童年美好回憶。金惠允透露，這次是她出道以來，首次挑戰30多歲女性角色：「『任素』是我扮演過的所有角色中，年紀最大的一個（30多歲），我今年只有27歲，我努力讓自己看起來像30多歲的人。」邊佑錫則為觀眾劇透看點：「善宰被迫放棄他想做的事情，情緒發生很大的波動，現實中的我從未有過這樣時刻，我只為自己喜歡的事努力，我很同情與我處境不同的善宰。」

189cm的邊佑錫和160cm的金惠允有「最萌身高差」，2人同框場面引發網民熱話，不過金惠允為此吃盡苦頭：「我的脖子很痛，我經常穿要高跟鞋，才能拉近距離。」邊佑錫也大爆拍檔幕後辛酸：「因為她的身高，我們必須疊起很多木箱，或者要把相機舉得很高才行。」。

（即時娛樂）