婁峻碩6.22在港開騷 呻唱廣東歌好難 讚Tyson Yoshi太壯 (23:43)

台灣組合五堅情成員婁峻碩（SHOU）日前來港宣傳新專輯《RISE》，SHOU表示新專輯是上一張專輯《BOARDING》的延續，共收錄了11首歌曲，有不同曲風，包括搖滾和抒情等。

SHOU將於6月22日在港舉行個人演唱會，以「上漲」為主題，說﹕「去年在台北舉行我第一次比較大型演唱會，今次香港演唱會希望可以盡量延續台北演唱會的元素，亦會有些台北沒有的Special帶給大家，至於是什麼驚喜，現在不方便講，到時大家來看吧！ 」

是否除衫騷肌？他笑說：「我會努力。（身形還未滿意？）很多不滿意，最不滿意是香港有Tyson Yoshi，他太壯了，站在他身旁我不敢脫。（邀請他做嘉賓？）去年來港開演唱會，已邀請了他擔任嘉賓，再邀請他，怕他會覺得無聊。」

被問到五堅情幾位好兄弟到時會否來港捧場？他笑言隊友也看厭他的演唱會，他說﹕「我們剛開始各自開演唱會，會互相捧場，現在隨便，送花籃已不錯，家人則來港捧場。」

會否挑戰唱廣東歌？他表示唱廣東歌很難，他會努力，他說﹕「我到現在仍不敢唱廣東歌，因之前五堅情在澳門開騷唱《海濶天空》，我唱得很難聽，大家都笑我。」

他自言很想學廣東話，因小時候很喜歡看港產片，最愛看《古惑仔》系列電影、警匪片，以及「星爺」周星馳的喜劇，每次來港都很感動，說「父母都不讓我看港產片，怕我會學壞，因當時我才讀幼稚園，他們都轉台給我看兒童節目，但他們一走便轉回看港產片，我最後悔是當年看港產片沒看粵語版。」

除了唱歌，SHOU早前還嘗試拍電影，有機會他也想來港拍戲，說：「如果能夠來港拍港產片，對我來講是夢想成真。」

（即時娛樂）