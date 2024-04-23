群星齊撐胡楓5.18澳門開騷 成龍黃子華薛家燕拍片賀修哥 (16:20)

92歲胡楓（修哥）前年第5度踏上香港紅館，締造出在全球華人中，以最高齡人士舉辦大型演唱會紀錄。修哥將於5月18日（周六）在澳門倫敦人綜藝館，舉行「無限楓騷演唱會2024」，修哥在這次澳門個唱上，不但會帶給觀眾精彩演出外，也順道打破他保持的紀錄。今次演唱會票價分別為$1088、$888、$688和$388四種，並將於4月26日公開發售。

今天（23日）修哥公布澳門演唱會詳情，大會特別以修哥年輕時和現在樣貌，繪畫了一幅插畫，並由陳淑芬和何麗全送給修哥。陳太說修哥充滿活力，肯提𢹂後輩，老中青藝人也喜歡他，她每次也能參予修哥演唱會，是幸運和福氣，何麗全表示今次有很多嘉賓去澳門撐修哥，包括張家輝、阮兆祥、王祖藍、李思捷、羅蘭 、肥媽、Joe Junior、顧紀筠、 鄭丹瑞、森森、斑斑 、蘇永康、黎瑞恩、張繼聰、鄧麗欣、周柏豪、王菀之、胡杏兒、 曾比特、 龍婷、譚輝智和顏米羔。

何麗全透露將舉行「拍片給修哥」打氣活動，大家只要把拍好給修哥的打氣片段，上傳到大會指定的收片處，獲取最多Like及Share的片段，便有機會得到今次「無限楓騷演唱會2024」門票。

席上群星祝賀片段首度曝光，包括成龍、黃百鳴、曾志偉、薛家燕、陳淑芬、黃子華、肥媽、林峯、杜自持、Sunny Chan、胡杏兒、陳展鵬、黃妍、林奕匡、葉巧琳、麥美恩、胡渭康、陸浩明、周吉佩、羅啟豪、顏志恆、支嚳儀、古淖文、譚輝智、顏米羔、黃劍文、組合XiX、葉泓聲和其他中年好聲音2的成員參予。

成龍在片段中說：「修哥，恭喜你，93歲依然勁風騷為大家開演唱會，你入行70年帶給全世界的華人很多開心和快樂，我現正於武漢拍電影，你現在看到的便是我在電影中的造型，不能到現場為你打氣，非常抱歉，我在此祝修哥令次演唱會演出成功，年年也舉辦，生生不息，繼續為演藝界發光發熱。」

志偉說：「修哥開演唱會，沒有理由你不去支持啫！」家燕姐說：「親愛的修哥，以往很多次我也是你演唱會的嘉賓，但因今年有工作，不能為你這個打破華人紀錄的演唱會做嘉賓，哎吔，我覺得有點可惜，我唯有在這裏唱幾句我的心意祝你演唱會成功。」家燕姐便在片段中唱出《我一見你就笑》的數句歌詞送給修哥。

子華神說：「修哥你好，恭賀你又開Show，其實我是很想來的，但碰巧來不到，因為我想來唱歌，但我不能亂唱任何一首歌，我想唱你想我唱的歌，因為聯絡不到你，所以我不知道你想我唱什麼歌，不如你想定幾首歌，給我一點時間，待你下次開騷時，我一定來唱。」林峯說：「修哥你好，很久沒見，祝你澳門演唱會順利演出，其實我也很希望有機會和你同台，祝你一切順利，good show !」

修哥今次澳門演唱會，單是主辦單位數字便有31個，較前年紅館個唱時更多，嘉賓名單亦相當鼎盛，很多演藝圈中曾和修哥合作或未合作過的演員和歌手，會以不同形式為修哥打氣和獻唱。

（即時娛樂）