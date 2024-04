next

今天(23日)是魏浚笙(Jeffrey)的26歲生日,不過Jeffrey在工作中度過,他中午時到商台宣傳新歌《傢俬》,獲主持人送上生日蛋糕,Jeffrey笑指自己成熟穩重,又祝自己身體健康。

他的粉絲「咖啡豆」亦費盡心思為偶像慶祝,有粉絲訂做傳統巨型祝賀生日牌,並放在長洲,上面除了有多張Jeffrey靚仔相外,還寫上:「男神積肥 生日快樂 身體健康 福澤萬民 愛積肥 豆豆開心祝賀」,Jeffrey也在Ig限時動態轉發,感謝粉絲應援。

同時在泰國的咖啡豆安排了50部tuk tuk,在車身貼了印有Jeffrey靚仔樣的照片,並在鬧市行駛,Jeffrey也在Ig限時動態留言:「去曼谷嘅朋友睇吓撞唔撞到」、"Crazy I want to get a ride too"﹗

(即時娛樂)