許美靜南京開騷捲「回水」風波 團隊回應：低估觀眾聽原唱期待 (17:34)

新加坡女歌手許美靜曾憑《明知故犯》及《傾城》等金曲爆紅，但有傳她早年因感情及身心出現問題而退隱一段時間，近日才復出，日前許美靜在南京開騷，有消息指她在2個半小時內，僅唱了30分鐘，不少歌曲均由樂隊成員代唱，惹台下歌迷熱議並大叫「退票」，而經理人則以「做夢吧﹗」回應歌迷，有歌迷之後向南京文旅局投訴，官方亦介入事件。

許美靜團隊在事件發酵兩天後，終於回應此事。許美靜演唱會被指出未唱滿15首歌曲，團隊表示在曲目設計上，除了原先要演唱的11首歌，還外加嘉賓表演的3首歌、雙方合唱的一首歌，以及與歌迷大合唱3首歌，加起來總共有18首歌，對於演唱會安排多位嘉賓演唱許美靜多首經典歌曲，原本只是秉持對音樂人支持，沒想到引發現場歌迷反彈，讓團隊無奈表示：「完全低估觀眾想聽原唱演唱經典的期待。」

有歌迷指稱許美靜演唱時「狀態飄移」，團隊解釋因為設定的Key是要給嘉賓唱，而非許美靜，至於許美靜獨唱的6首歌，聲音狀態也不錯，觀眾席不滿聲音也減少，對於網路上一片謾罵和指控，卻是始料未及，粉絲亦不滿許美靜與台下觀眾互動時間過長，團隊指出只是想讓粉絲有機會和偶像聊天，留下深刻印象，沒想到被認為太冗長，未來也會根據缺失做調整。

許美靜將於5月25日在武漢舉行「夢見許美靜見面音樂會」，據內地傳媒報道，主辦單位已暫停武漢站音樂會售票。

（即時娛樂）