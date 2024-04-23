容祖兒危機感重勁慳家 讚媽咪投資精明 讚林青霞保養得宜 (17:35)

容祖兒首次擔任銀行產品大使，今天（23日）她到中環出席活動，她表示自小理財概念不強，覺得銀行戶口多幾個零就放心和踏實，直至人大了才確認照顧媽媽和實現夢想才是人生目標：「跟阿嬌（鍾欣潼）初入行時，覺得大家得個做字，慢慢長大就知道理財概念不可缺，否則就真的得個做字。」

祖兒將財政交畀媽媽打理，她透露近幾年才跟媽媽去銀行了解投資學問：「媽媽投資很勁，她覺得自己一手一腳做比較好，但我概念中時間很緊要，找人理財可以慳時間陪家人，要花時間去說服她，不想她辛苦，想她享受人生和湊孫樂趣。」

她大讚媽媽好精明，樓市跌採取敵不動、我不動態度，又笑言自己吸收到媽媽投資經驗，加上自己有少少觸覺，令家財保值：「投資有輸贏，但不會輸得慘烈，媽媽說我掙錢能力100分，所以趁自己仲有掙錢能力，都要繼續努力，掙錢照顧媽媽。」

祖兒自言本身危機感重，故日常生活慳家，壓力大時情緒會變緊張，好欣賞老友蔡卓妍（阿Sa）處世保持輕鬆態度。提到她早前參加俞琤生日會，最難得遇到大美人林青霞：「青霞姐姐保養得很好，全身白色打扮好Cool，連經理人Mani（霍汶希）都衝上前索合照，好榮幸青霞姐姐知我乜水，讚我唱歌好聽、又讚阿Sa演戲好。」

（即時娛樂）