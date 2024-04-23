姜濤現身生日慶典 跟3000名姜糖歡聚 送飛吻玩自拍兼清唱 (18:27)

姜濤每年生日都獲「姜糖」（粉絲暱稱）鋪天蓋地舉行生日應援，為慶祝姜濤4月30日25歲生日，香港後援會展開「姜濤生日月」大型應援，今天（23日）黃色暴雨警告下，於主題公園包場，舉行「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」，大批「姜糖」齊集為姜濤預祝生日，姜濤今午還到場與「姜糖」歡聚。

姜濤於近4點由花姐（黃慧君）陪同下現身，獲3000名「姜糖」尖叫歡迎，姜濤獲安排與「海洋王子」造型的生日蛋糕齊齊升上舞台，並與「姜糖」打招呼，他說：「大家好！好彩天晴喎，多謝上天，好緊張，同平時出騷及活動感覺好唔同，好多謝在場3000位和未能入場的『姜糖』。」

被問到今年生日有什麼特別說話和「姜糖」講？姜濤笑指在途中曾想過說什麼，但不知要說多久，他說：「好多謝每一位支持自己嘅fans，過去2年對自己嚟講好唔同，相信在座咁多位都經歷好多，實在好唔容易，有高潮低潮，甚至之前有懷疑過下一個生日會，仲會有大家喺度嗎？

好多謝大家仲繼續喺度支持，真係好唔容易，相信我𠵱家仲有好多地方做得唔足夠，可以再好啲，好多時候都覺得好對唔住大家，永遠同身邊朋友講鍾意姜濤，唔係值得驕傲嘅事，回看17歲時剛參加比賽，原來已經有fans，𠵱家25歲覺得自己年紀好大，咁講好似好『摟打』，但對我嚟講出道短短幾年，學識人生好多事情，希望自己慢慢學習，變得更加成熟。

我亦會提醒自己，要保持出道時初心，呢啲喺心入面不停去拉扯過程，希望將來我老咗，仲可以喺大家心中留下一個種子，大家可以話畀身邊嘅人聽，有一個人曾經都成功過，呢個人叫姜濤，雖然係唔完美嘅人，只是一個不斷追夢嘅人，希望大家所有下一代，都可以追尋自己夢想，其實仲有好多嘢講，真係諗唔起，我會加油，會努力話畀一啲暫時對我仲有負面睇法嘅人聽，等佢哋慢慢知道我會努力做得更加好。」

隨後姜濤切蛋糕、許願及與「姜糖」大合照，接受生日祝福，還特別清唱將「出世」的新歌《好得太過份》答謝「姜糖」，但表明怕忘記歌詞，獲全場「姜糖」打拍子支持，最終他仍難逃忘詞要「姜糖」幫手合唱，唱完他即大呼：「真係唔記得歌詞，唉！多謝多謝。」尾聲再與「姜糖」玩環迴自拍，逗留短短20分鐘便離開繼續工作，臨走也不停為「姜糖」送上飛吻道謝。

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（即時娛樂）