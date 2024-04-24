魏浚笙邀謝君豪林明禎拍新歌MV 女友兼經理人首執導筒 (13:59)

獨立歌手魏浚笙（Jeffrey）相隔5個月，趁昨天（23日）26歲生日，推出今年首支派台單曲《傢俬》，既是生日禮物，亦回饋「咖啡豆」支持。《傢俬》找來黃偉文（Wyman）填詞、徐浩作曲及監製，以傢俬比喻相戀多年的愛侶，因為時光流逝而遺忘初心，令以往轟烈愛情變得索然無味，如歌詞所說：「時時在面前，你怎麼會懷念。一生最愛，何時起不足掛齒。」直至最終失去，才發現回頭太難，後悔以往不懂得珍惜眼前人。

Jeffrey說：「今次新歌《傢俬》主題看似只是講愛情，但其實家人、朋友、兄弟姐妹也一樣，總有些人是每天在你身邊打轉，例如父母、好友及另一半，你以為他們會永遠陪伴在側，因而不懂珍惜，等到失去了才後悔以往沒有對他們好一點。

那種對失去的後悔會困住自己一生，卻回不去了，只能在懊悔漩渦中追憶。正如現在的年輕人看到東西破損後，多數會選擇直接扔掉，繼而尋找代替品；但年長一輩卻會嘗試修補，因為只有『珍惜』才能將物品價值發揮到極致。珍惜眼前人，說易行難，當我們由男孩變成男人的時候，才學懂這個道理，已經為時已晚、回頭太難。」

他續說：「由於《傢俬》這首歌內容相當沉重，希望今次能夠成功演繹這種淡然的憂傷，眼淚在心裏流的感覺，入錄音室前反覆思考如何投入情緒，更一度感觸哽咽，最希望感動自己之餘，也能感動大家，讓大家看到我的另一面。」

為了人歌合一，將《傢俬》中描述境界完美呈現在觀眾眼前，Jeffrey邀得曾合作《飯戲攻心2》的「金馬影帝」謝君豪及「大馬女神」林明禎演出MV，共譜寫實虐心故事，經理人兼女友Evelyn首次擔任導演，合力送大禮賀Jeffrey生日！

Jeffrey與林明禎在MV中演戀人，剛開始同居時過著幸福甜蜜2人世界，一起刷牙﹑彈琴﹑邁向有對方的將來；然而生活壓力、時光流逝、遺忘的初心，卻令戀愛熱度降溫，最終因為Jeffrey忘記拍拖6周年的大日子，觸發2人激烈爭吵，Jeffrey一怒之下摔破當初購買的黑色椅子，明禎獨自垂淚，二人層次豐富的演出，引領觀眾見證一段感情的「自然死亡」。

鏡頭一轉，飾演成熟版Jeffrey的君豪哥，神情落寞地獨自吃飯，其間憶起那些年與明禎吃晚餐溫馨時刻，甚至出現幻覺，入夢幸福笑容與夢醒的失落，在君豪哥神級演繹下，心痛感覺難以言喻。

最後君豪哥於修理曾經扔掉黑色椅子時，睹物思人，腦海中浮現出無數與明禎拍拖時幸福時光，輕輕呷一口咖啡，懊悔年少輕狂的自己與最愛失諸交臂，就算尋回被扔掉的椅子，卻修補不了已破碎的人心，令人不勝唏噓！

Jeffrey說：「為了趕在生日正日推出2024年頭炮歌曲，只有幾天的時間準備，幸好君豪哥與明禎爽快答應出演，才能成就MV趕得及面世，最感謝大家願意相信首次擔任導演的經理人，不但情義相挺，更交出好戲連場，一切在心中！其實我私下跟君豪哥亦師亦友，能夠邀得影帝飾演成熟版的自己，與有榮焉，但正正因為這樣，我們反而沒有對手戲，相當可惜，

不過能夠再次見識到君豪哥的演技，那個幸福與清醒的一秒情緒轉換，令現場人士拍案叫絕，絕對是賺凸了！」

至於明禎的大力支持，同樣令Jeffrey感動，他說：「因為明禎經常到處飛，能夠碰巧夾到檔期已是幸運，最興奮是能夠跟她拍攝情侶吵架的場口，明禎也相當期待這一場，加上她跟君豪哥有一場對手戲，明禎讚我一次過滿足了她的兩個願望。」

除了MV獲影帝及女神加持外，Wyman亦繼續為Jeffrey 踏入當歌手的第二年護航，他在社交網站寫道：「佢幼稚園升一年班，我繼續湊返學放學。」網民即打趣留言：「唔係中二咩？」Jeffrey亦親自回覆說：「直至長大成老人！」

既然新歌以「傢俬」為名，MV的「主角」除了3位俊男美女外，黑色椅子同樣貫穿整個故事，見證著男女主角由起初共賦同居的甜蜜生活，及至後來漸生嫌隙的激烈爭吵，雖然因Jeffrey一時衝動而摔破，卻是他心目中永遠珍惜的一張椅子，不但親自修補破碎之處，直至兩鬢斑白仍然留在其家中，象徵著一段欲斷難斷的感情，勾起天下有情人的共鳴。

（即時娛樂）