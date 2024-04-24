41歲文凱玲結婚逾1個月曬孕肚 宣布造人成功追到龍B (15:54)

41歲的文凱玲上月白色情人節，跟拍拖6年男友Jason結婚，結婚逾1個月，今天（24日）文凱玲宣布造人成功，喜迎龍B：「由細到大都好鍾意BB，細個仲諗18歲就要生第一個，結果28歲38歲都未有。

幾年前訂婚之後，就已經開始計劃生BB，但係又諗住想結咗婚先，因為疫情同工作關係，一等又再過咗幾年。

聽好多人話唔係想有就有，所以籌備婚禮嘅同時，亦都開始造人計劃，結果好快就有好消息！屋企人都好開心，阿媽成日都煲湯畀我飲，奶奶準備咗好多BB衫同書。最近個肚愈嚟愈明顯，好多人恭喜我嘅同時亦會問點樣備孕。」

（即時娛樂）