我在這裡等你｜劉俊謙范少勳合譜曖昧男男戀 首日對戲肉帛相見 (16:07)

劉俊謙與范少勳合演電影《我在這裡等你》昨日聯同導演鄧依涵，在台北出席記者會。（大會提供）

范少勳和劉俊謙在戲中肉帛相見，在昨天記者會上，2人也擺出心心手勢及互擁甫士。（大會提供）

劉俊謙與范少勳合演電影《我在這裡等你》即將在香港和台灣上映，兩位男主角昨日（23日）聯同導演鄧依涵，在台北出席記者會。2人在戲中合譜曖昧感情，在記者會上，他們即席擺親密甫士，互相擁抱之餘，又擺心心手勢，戲裏戲外盡顯默契。同時他們分享拍攝趣事，而對阿謙和范少勳最難忘的，就是第一場對手戲，他們已經要「肉帛相見」。

拍攝的第一場戲分，阿謙和范少勳半裸僅穿內褲，單看畫面非常養眼，2人埋位前不忘操肌，阿謙狂操胸肌，范少勳舉啞鈴，阿謙回憶當日拍攝感覺清涼，他說：「蠻奔放的，平常褲子裏都是汗，那場戲都沒有汗。」他們透露當天最辛苦，其實是「皮不能皺」。

導演鄧依涵多次提醒，坐姿不能讓皮太皺，但坐著時候肚子難免會跑出來，阿謙笑言全程在憋氣：「我們看起來都很喘，像做完大量運動。」2人在戲中有親密場面，記者問阿謙會否邀另一半蔡思韵欣賞電影，阿謙笑說：「我要想一下，我怕她會覺得是真的。」

他們透露拍攝時分別遇上意外，范少勳打碎玻璃門，不慎被碎片割傷左臂。阿謙在海邊拍攝時，則因踩空撞到下巴，縫了10針，2人身上紗布一直貼到煞科，阿謙說要特別感謝後製人員：「到現在都還有疤痕，辛苦後製組了，要一直把美容膠帶修掉。」阿謙憶起之前長留台灣拍片時，學了不少台語，不過發音不太準確，有次想大喊「收工」卻講成「修乾」，秒變18禁用字，笑翻工作人員。

導演讚2位男主角非常適合角色，又指戲中插入不少張國榮元素，當中就有致敬《春光乍洩》場面，及後發現阿謙在電影《梅艷芳》中，曾演過張國榮，覺得非常巧合。

2位男主角合作完之後亦成為好友，私下亦時常聯絡，阿謙說：「范少勳是我在台灣認識的第一個演員朋友。」剛好記者會是范少勳跟太太結婚周年紀念以及2歲女兒生日，他指已提早慶祝，笑言這個重要日子，要留給跟阿謙一起度過，阿謙回應要補送生日禮物給對方女兒，足見2人感情要好。

（即時娛樂）