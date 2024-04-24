超意神探｜張家輝唔介意新片變網大 賣口乖讚老婆關詠荷不嬲都正 (16:25)

張家輝、周勵淇及唐文龍昨晚（23日）到九龍灣出席電影《超意神探》首映，對於該片於內地變成網大上映，張家輝直言不介意，認為演員崗位是做演員的事，而不是負責決策，其他問題與他無關，他說：「我一直冇沒刻意唔做網大，網大都係演戲，就算電影、電視劇及舞台劇等都係表演工作，只要遇到令我心動劇本或班底，我唔排除再演網大。」

張家輝戲中角色記憶力異於常人，他自詡拍戲記憶力也很好，以前在無綫拍古裝劇，一口氣背兩頁紙對白完全沒問題，但現實生活處理私人事，卻沒記性，問私人事是否交由老婆關詠荷處理？他說：「又唔係，佢又會問番我，大家記到就記，記唔到就算。」

對於老婆再拍新廣告獲網民大讚「凍齡」，張家輝賣口乖：「老婆不嬲都正，喺屋企望住佢都有話正，仲同佢講老有老靚，即係後生時又靚、年紀大又靚、將來老咗都靚，唔係𧨾佢，而係喺我眼裏，佢將來老咗都係好靚嘅女人。」對於老婆凍齡又漂亮，問張家輝可感壓力？他笑道：「我本身都咁靚仔，點會有壓力？唔係未見過番禺溝廣州呢啲混血兒呀？」

周勵淇去年曾傳懷第二胎，張家輝笑指她已生了，周勵淇急澄清：「見到冇啦！真係冇，其實一個小朋友都幾好，暫時唔會生，湊一個已經好辛苦，全部嘢都係我搞，基本上冇晒工作時間，兒子將升讀K2 ，時間好啲我就可以做番嘢，成日對住個仔我都好辛苦，可能個仔都係咁諗，想我快啲返工。」

（即時娛樂）