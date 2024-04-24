抗癌主持文頌男冇覆網民DM捱鬧：由感謝大家變服務大家 (16:58)

《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba），去年10月患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」，完成首階段的第5次化療後再檢查，卻發現治療無效，令他非常無奈及害怕。Koba上月底在社交平台透露照完磁力共振後，醫生對他說：「個治療冇乜效果，個腫瘤仲要大咗少少。」原本要做最後一次化療，醫生叫停，要他做電療。

今天（24日）文頌男在Ig限時動態貼相及發文，稱最近幾天情况穩定，暫時未出現劇痛：「唔知係咪因為電療開始有效（應該唔係因為治療師話起碼兩﹑三個星期先會開始見到效果）定係因為我食咗好多﹑好準時咁食咗好多抗癌嘅膳食補充劑同中藥。（利申：真係唔係賣廣告，贊助我嘅老闆們都好好，冇要求過我一定要公開話畀人知，純粹係希望幫到我冇咁辛苦。」

Koba同時亦有感而發：「去咗咁多次覆診﹑抽血，有啲護士已經認得我。（唔係認得作為主持人嘅我），佢哋真係對我好好，好關顧我嘅需要，每次電療﹑覆診都安排好病牀畀我可以瞓住等，百忙之中仲會捉住我問候我咩情况，鼓勵吓我，甚至知道我有奇怪嘅狀况出現，會幫我安排相應嘅服務真係體會到好多好人好事，好感謝每一個關懷我﹑幫助我嘅人。」

另外，昨天Koba在Ig貼相並撰長文分享感受，他表示自從他患病之後，好似由感謝大家，變成服務大家：「我收到源源不絕嘅DM。每個人都希望我回覆佢，我唔回覆佢嘅話甚至喺我直播上面鬧我。我知大家都好想同我做朋友，而其實我都好歡迎同大家做朋友，我都嘗試盡量回應晒大家嘅DM，尤其一啲有用嘅資訊，我係好感謝大家提供畀我。

奈何實在太多太多嘅訊息，我實在冇辦法回復得晒，尤其是最近呢排每日都痛，根本分散唔到注意力去回覆大量嘅訊息，喺到同大家講句唔好意思，我知道大家都好熱心好關注，我已經收到大家嘅心意。我當然好歡迎大家發訊息畀我，但我未必可以回覆得晒，而儘管我未必可以及時回覆，我都會盡量睇晒大家嘅DM。

大家畀咗無數咁多、唔同嘅建議我。有啲人又話某啲嘢唔好食，有啲人又話某啲嘢應該食。我食親啲咩都話唔應該食，好似就嚟冇嘢係可以食，就嚟係咩都唔食得。咁我到底應該食啲乜嘢呢？大家建議我食素、戒呢樣戒嗰樣，我都只能夠盡量執行，同我屋企人講聲不如煮呢啲啦。

最後，我真係好感謝大家對我嘅熱心同關心，除咗收到你哋嘅捐款之外，仲有一啲膳食補充劑去幫助控制我嘅病情，冇你哋嘅支持我未必可以走到嚟而家呢一步，我對於以上種種嘅支持同關懷表示感激，多謝大家！同時都希望大家可以畀多啲空間我，體諒一下我。同病魔搏鬥係好辛苦、好困難嘅一件事情，希望大家繼續幫我集氣，打倒呢個大魔王！」

（即時娛樂）