周殷廷唱而優則導 執導「雨夜屠夫」電影 獲阿佘讚劇本正 (17:56)

環球歌手周殷廷（YT）下月中在九展舉行首個個人演唱會，除了演唱會，YT唱而優則導。過去YT曾為自己歌曲拍MV，如今年推出歌曲《三生有幸》，舊作如《Want》、《意外現場》及《自我催眠》等，也由他親自執導；同時他亦曾替不少歌手拍MV，包括AGA的《3AM》、《Superman》；李幸倪（Gin Lee）的《幸福門》、《日出時讓街燈安睡》以及MIRROR的《ASAP》等，而他首個執導的MV則是吳雨霏的《今夜星光燦爛》。

YT今天（24日）公布重磅消息，他籌備多年，將首次執導電影作品，而電影將以香港奇案「雨夜屠夫」林過雲故事為主題，再開創全新故事《雨夜之徒》。YT說：「這部電影籌備多年，2018至19年我冇得唱歌，遇上監製陳穎倫，佢話有睇晒我嘅作品，問我係咪想拍電影，話如果想就一齊做呢件事。我哋花咗好多年，不知多少晚通宵，寫咗《雨夜之徒》劇本。」

YT指香港不少市民都知道「雨夜屠夫」一案，當年轟動一時。他說：「《雨夜之徒》唔係翻拍以前案件，而係全新開創故事，講嘅係如果呢單案發生喺今日又會點呢？暫時唔能夠透露太多，但肯定會帶畀大家好大衝擊。」

YT表示由細到大，對心理學、犯罪片及懸疑片有很強興趣，一直都覺得自己的電影語言，也會是這個方向，他亦很想拍攝香港劇情片，很開心達成這件事。演員方面，今次他為專心當導演，不會演出，演員陣容要賣關子，但可透露是很重份量演員。連「Man姐」佘詩曼也在監製陳穎倫的Ig留言大讚《雨夜之徒》，並指「好耐未睇過咁正的劇本!」

（即時娛樂）