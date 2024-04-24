香港婚後事｜陳自瑤「最唔戀愛腦」 欣賞單立文夫婦互窒相處方式 (18:48)

屢傳婚變的陳自瑤被黎諾懿指是「最唔戀愛腦」的人。（劉永銳攝）

由《婚後事》4位主角黎諾懿、羅天宇、陳自瑤和賴慰玲主持的節目《香港婚後事》，透過3日2夜的Glamping形式相處，與嘉賓包括單立文與太太胡蓓蔚、羅子溢、吳若希、姚子羚、龔慈恩及李丞責等，剖白他們對愛情和婚姻的看法。節目明晚（25日）首播，今天（24日）記者會播出精華片段，除羅天宇因工作在身缺席外，其餘3位主持同分享拍攝難忘事。

屢傳婚變的陳自瑤被黎諾懿指是「最唔戀愛腦」的人，而自認性格愛實際的賴慰玲則是「最唔識搞浪漫」，他們一致推舉羅天宇細心又專一暖男，難怪受異性歡迎。

黎諾懿自爆拍節目有酒精飲品提供，而且無限添飲，結果大家在放鬆沒有戒備情况下暢所欲言，從而再加深彼此了解。賴慰玲說：「我講到自己對家人和婚姻的看法，抒發感受時因太感動喊了兩次。最深刻是吳若希出名御夫有術 ，原來他們兩公婆私下好甜蜜，自有他們一套相處方法。」

陳自瑤談到很欣賞單立文與太太獨特相處方式，兩人喜歡互窒互罵，卻非常清楚對方底線，還大讚單立文好man。她個人亦有得著，例如龔慈恩育有一子一女，有分享作為家長如何面對子女的反叛期，令育有12歲女兒的陳自瑤獲益不少。

黎諾懿笑指拍完節目，擔心與太太婚姻狀况變差：「因為太太要求高，知我平日經常亂說話，當看到節目中其他人講感受，就會指責我不夠浪漫，乘機捉我找錯處。10年的婚姻，多謝她不停鞭策使我成長，否則我仍然是垃圾！」賴慰玲覺得相反，拍完節目更掛念和珍惜丈夫，即被黎諾懿取笑她準備好追多個想生女兒。

他們提到在節目中有向緋聞多多羅天宇大逼供，當事人卻說「有些是假」，但他們讚羅天宇是暖男，賴慰玲表示不介意與男方同房，可見對他很信任：「羅天宇平日害羞內斂，很少提起感情事，節目後對他的想法有更多了解，難得大家分享內心世界。」他們希望之後再聯同羅子溢及王敏奕，6人齊腳合體再拍節目或劇集，黎諾懿還搞笑提議可以拍足20集「婚後事之羅天宇篇」，以對方為藍本，笑對方緋聞女友多。

（即時娛樂）