排練《Unspoken》獲音樂總監讚音準 香胤宅：發音咁簡單 (20:26)

香胤宅（Lyman）於香港藝術中心壽臣劇院演出一連12場的《Unspoken》舞蹈劇場，周五（26日）首演，韋羅莎（Rosa）與張銘耀（German）也會參與演出。《Unspoken》中Lyman要跳又要唱，音樂總監 Alan Kwan大讚他唱歌音準。獲得Alan 讚賞，Lyman對自己要求更高，形容自己在唱方面只是發音咁簡單。

Lyman對跳舞的興趣由小時於香港生活而起，曾於美國成為《芝加哥》音樂劇全國巡迴演出的成員之一，參加《全民造星V》輾轉又回到香港作起點，個人舞蹈劇場《Unspoken》是重要的一大步，但他認為這不能稱已追夢成功，只是開始。

為《Unspoken》的演出，Lyman每天訓練14小時，有信心體力上應付得到，唯一令他失落是期間不能每天回家食住家飯，他說：「老婆沒有開口投訴，知道這個騷對我來講很重要，但我聽到她的心聲，想我做好啲，做完快啲返屋企食飯，煲湯給她飲。」他直言老婆Zoe選擇來港定居陪伴追夢，對他而言是動力亦是壓力，他說：「我好開心多年來老婆都陪我實現夢想，壓力是我好想畀啲成績她看，證明她沒有嘥過時間，想做到成績出來當禮物回報給她。」

回港參賽前在美國任拉丁舞、交際舞老師，坦言教跳舞絕對掙到錢，還掙得很舒服，但他跟老婆想一起追夢，便決定放棄一切，返香港參加比賽瞓身一搏。他說：「真的好好彩，多得咁多人支持，來港由零開始，我覺得犧牲是必需的，如果你想改變就要犧牲。」34歲的他稱還希望有機會試試演戲及唱歌，給自己10年時間作限期，望達到在娛樂圈站穩陣腳賺到錢的目標，雖然也自覺遲了返香港起步，但認為能在這個歲數追夢，亦覺得好幸福，他說：「遲就遲，我也不會理，起碼有做過，就算我做多30年都是64歲，看周潤發、成龍、甄子丹、梁朝偉、劉德華這班前輩，都未退休。」Lyman佩服郭富城對追夢的堅持，也是他的目標。

（即時娛樂）