爾冬陞爆張栢芝拍《忘不了》內幕 顧住講電話但又交到戲：吹佢唔脹 (20:36)

由陳詠謙及盧鎮業（小野）主持的ViuTV節目《導演‧門2》，首集嘉賓為資深導演爾冬陞及後浪導演簡君晋。

主持問到電影是否有社會責任？2人均認同，爾冬陞說：「我覺得從業員一定要堅守社會責任，因為電影嘅民事力量好大，但某啲觀眾比較著重畫面，會睇到個人喺度，雖然係演員，但電影有語言，會觸動情緒，好容易影響到人，尤其對年紀細嘅人，如果喺某啲地方教育程度唔平均﹑知識及教育水平唔高，佢哋會模仿，以往都試過好多次，有段時間有啲黑幫電影令到年輕人睇完後好崇拜黑社會，英雄化咗，所以有若干電影我覺得唔應該再畀佢放映。」

至於電影是否有改變社會能力？爾說：「我覺得冇，以前都講咗好多次，其實電影人關心社會﹑拍攝寫實題材，只係提出呢個問題，因為我哋冇能力去做，係咪？咁政府嘅態度﹑撥調資源﹑應該由佢哋處理，但如果係市民關注嘅話，自然有壓力，最可悲嘅事就係啲事情發生慘劇之後，先觸動到佢哋改變﹑去加強呢方面服務。

其實我好不滿﹑非常不滿﹑但你可以做乜嘢呢？唯一可以做嘅係希望社會關注，包括新聞界去關注。我覺得觀眾有好多聯想，有啲同佢屋企完全無關嘅嘢，唔會睇到好入心...我哋能力有限，可以提出問題，但唔能夠解決問題。」

爾冬陞被問到認為圈中合作過的男、女主角中，哪位演員值得新演員借鏡？爾冬陞表示男演員會選梁朝偉：「其實我認為偉仔係最好，佢係我識朋友入面，咁多年都冇變過，好有童真。」

女演員方面，爾導則揀張栢芝，他爆栢芝曾在片場顧住講電話，阻礙拍攝進度：「張栢芝我好耐冇見佢，佢有啲嘢好離譜，佢各種嘢都有，好鍾意照顧人，例如話佢細佬架車爆胎，我話你叫架拖車幫佢搞咪得囉﹗我對住部機話：『就快天黑喎，喂，要拍喎。』佢仲喺度講講講，我話Roll機，我好忟，唔理喇嗌Roll機，佢一放低電話，就演到出嚟，佢演完嗰個shot，你真係吹佢唔脹，佢放低電話又交到（戲）畀你。」

爾導接著說：「《忘不了》入面嘅生活其實同佢（栢芝）無關，但佢好容易入到情緒，戲中有一場戲，佢已經失控要去執菜嚟食，因為冇錢，情緒崩潰，我話：『你唔好瞓呀﹗我要你聽日好殘個樣。』佢話：『我今晚去蒲﹗』你話佢投入唔到場戲咩？又唔係喎，佢好快拍好嗰場戲，每個shot拍一兩個Take就搞掂。」

（即時娛樂）