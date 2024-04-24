鄧小巧唱《紅綠燈》作歡迎歌 鄭融訴說身高5呎之苦 (21:28)

網上音樂節目《Singaholic》主理人鄧小巧邀鄭融任嘉賓。小巧在節目開場便唱鄭融的代表作《紅綠燈》作歡迎，她表示讀書時期經常唱這首歌：「真係好榮幸可以請到呢首歌嘅原唱，因為讀書時期每一次去唱K，一定會有人點，我或者會唱多過一次呢！」

《Singaholic》的慣例，歌手們都會一邊唱歌、一邊「㗳」兩杯，不過外表看似野性的鄭融原來是非酒精人士。鄭融說：「睇唔出呢！我唔得㗎。大家想飲酒係因為覺得會放鬆、開心，但我唔會，我會面紅同埋好易頭痛，所以我通常都係mocktail。」她表示近年食飯都會飲一、兩杯紅酒，但會擺足一晚，「攤長飲，好慢，永遠都會飲剩。」問她醉酒後做過最瘋狂的事？鄭融尷尬說：「有一次飲咗少少酒，偶遇以前商台DJ Mini（蔡冕麗），見佢紅色頭髮，我就好大聲：『喂！紅頭Min！』哈哈！但係佢未聽過我咁樣稱呼佢，但都已經隔咗好多年，佢都唔介意，但係我唔會咁樣稱呼佢。」

她們的話題提到娛樂圈生態，小巧稱現在多了不同身形的藝人，不再是以往千篇一律的纖瘦。鄭融自爆身高已說明一切：「我真係exactly五呎，五呎一都冇。」她又提到早前有朋友問，如果整容的話想整什麼，她不用想便答：「『駁高個人囉！哈哈！』手術係好痛，但係着高踭鞋都好痛，代價好大，好多時候我哋真係開工先著，一返到後台即刻轉拖鞋，嗰種痛係酸同埋麻。」小巧和議分享感受：「試過除咗鞋之後，我啲腳趾掂唔到落地，好痛！」鄭融更曾幻想如果可以的話，行落樓梯時自己不介意用爬的姿勢，或安排輪椅在後台。

（即時娛樂）