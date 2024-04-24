陳曉東啟動30周年巡唱 拍海報被導演要求脫上衣 (21:10)

陳曉東（東東）宣布啟動入行30周年紀念Reflection世界巡迴演唱會，下周二（30日）於廣州舉行演唱會啟動儀式，內地主辦方於發布會公布場次及日期。

東東拍攝演唱會海報，戴一個白色像雕塑般的通窿高領頸箍，而他在海報中以正、側兩面，表示這次演唱會是紀念其入行30周年，10年一面。他指因最近忙於開會籌備演唱會，未能親自去量身訂做頸箍，出來較大，無法與其他服裝一起穿，拍海報時要盡量調整角度。在製作花絮視頻，他被導演要求脫掉外衣拍攝，東東說：「因為這一次我們打算出黑白兩款海報，現在先出來一款，而且會有紀念品送給長年支持的歌迷朋友們。第一次拍海報被人剝衫影，加上在拍製作花絮，頸箍也來不及重做，只能一邊影一路尷尬笑。」

發布會當天，會同時舉行這次入行30周年巡迴演唱會啟動儀式，及歌迷見面會。東東說：「官宣巡唱後獲得各地歌迷熱烈反應，都說想來發布會，一定要看演唱會。主辦方有安排現場簽名演唱會海報環節，及有紀念品答謝多年來支持的歌迷朋友。」他又透露正灌錄新歌，希望盡快製作完，可在演唱會發表。他有感入行以來有喜、有悲、有歡笑、有感動、有風雨、有忍耐，也獲得很多歌迷多年來的厚愛與支持。想大家一起來紀念一下。是否有計劃舉行演唱會香港及台灣站？他說：「有啊，一直在籌備內地及其他城市，特別是香港、台灣、星馬，希望快點獲得場地批准，讓我們盡快舉行，希望能夠和各地歌迷朋友共同紀念一下這30年。」

（即時娛樂）