名模Rosemary與印籍富商丈夫Jason婚後育有大仔Hendrix及細仔Sasha Geo,一家四口在峇里島定居,她亦在當地發展瑜伽導師事業。Rosemary近日與孩子回港度假,她在社交平台分享多張照片及孩子遊玩時的片段,其中一張照片中的她在酒店房做凌空倒立的高難度動作。相中的Rosemary僅用兩隻腳撐實兩邊牆壁,而兩隻手就似是同時做出叉腰動作,完全沒有撐着地面。

不少網民非常驚訝,留言「😮 the first pic」、「What happened in the first picture」,Rosemary笑稱「只是和孩子一起玩的有趣遊戲」。同是瑜伽導師的林芊妤(Coffee)前年曾在社交平台做過凌空倒立動作,她當時直言一切其實只是掩眼法,最重要是有一把長頭髮遮着鏡頭影不到的另一隻手。

(即時娛樂)