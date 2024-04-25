逆天奇案2｜劉佩玥4分半鐘法庭戲曬喊功 真正身分今揭盅　 (13:43)

TVB劇集《逆天奇案2》昨晚（24日）一集講述自稱是尤麗胞妹的夏悠倩（劉佩玥飾）邀來匡珉（王賢誌飾）為她打官司，與Hazel（蔣祖曼飾）在法庭上鬥得難分難解。為了爭奪巨額遺產，悠倩親自上庭作供，一字一淚訴說與尤麗失散的經過及姊妹情，大打人情牌佔盡上風！悠倩之後拉攏尤麗死對頭魏兆揚（陳少邦飾）合作， 更𧨾掂兆揚上庭講出對她有利的證供。悠倩留港爭產期間被黑幫追數，原來她是一名爛賭鬼，在柬埔寨欠下周身債，身分可疑。另邊廂，魏子樂（張頴康飾）的幕後代理人冠峰（方力申飾）為了激活子樂記憶，特意安排子樂與悠倩見面，子樂見到悠倩後誤以為她是尤麗，捉住她不停嗌老婆。

劉佩玥（Moon）以「夏悠倩」的身分登場，跟上輯的「尤麗」感覺完全不同，演出悠倩的巴渣和爛賭性格。她直指新角色十分好玩︰「悠倩係黐黐哋嘅，佢唔跟規矩、唔跟正常邏輯，同現實嘅我好唔同。」悠倩在昨晚一集中的4分半鐘法庭戲，，一邊訴說與尤麗的失散經過，一邊淚如雨下。Moon表示拍攝這場戲時很複雜：「我演嘅時候諗要點樣令到觀眾既相信又懷疑，呢個係難度所在。點培養情緒應付喊戲？最主要係令自己放鬆，淨係諗點喊會有壓力同做得唔夠好，要諗方法令到自己精神好集中。當我坐喺度時照住情緒去演，所有嘢就會順利完成。知道導演佢哋好滿意，我都好有成功感。」

今晚（25日）播出的新一集，悠倩真正身分揭盅。原本官司形勢大好的她遭匿名訊息勒索 ，稱要揭露其真正身分。Ana（馮盈盈飾）在解密文件發現關鍵線索，隨時影響官司走向。

（即時娛樂）