香港婚後事｜羅子溢自爆姊弟戀原因 夫妻冷戰一定先讓步 (15:44)

《婚後事》4位主角陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇，主持的綜藝節目《香港婚後事》今晚（25日）首播，首集嘉賓是羅子溢。5人因拍劇成為好友，錄影節目時暢所欲言。黎諾懿單刀直入，叫羅子溢解構和太太楊茜堯姊弟戀背後因由。羅子溢大方分享︰「當時我覺得需要一個成熟嘅女人喺身邊，可以令自己成長得快啲，同埋搵到安全感。」他直認偶爾會與太太冷戰，又分享兩人處理爭拗的手法。羅子溢說︰「我以前會拗，依家屋企所有濕碎嘢我係唔會理，總之你決定就啱㗎喇。每次冷戰，我都會先讓步。我太太一遇到問題，會話唔好講住，等瞓醒先處理。」他又在節目中分享獨特湊女心得，希望女兒長大後能成為硬淨的人。

5人討論得最熱熾的話題是「肉體出軌vs.精神出軌」，Yoyo斬釘截鐵表示「兩樣都唔得」，黎諾懿反駁：「諗吓咋喎﹗」Yoyo一臉認真地說︰「如果你老婆同你一齊，佢不停諗緊第二個男人，你接唔接受到吖？如果你老婆出完軌一次返番嚟你度，你接唔接受到？」黎諾懿聞言陷入苦思，坦言確有一個狀况難以接受。Yoyo再追問︰「如果佢鍾意咗另一個，佢之後返番嚟屋企，但個心都係飄走咗，咁又得唔得？」羅子溢企圖以一句解圍，賴慰玲卻大反應地表示︰「呢個好殘忍！我好怕有日認同子溢等人嘅睇法。」

羅子溢在節目中追問羅天宇緋聞，羅天宇當場嚇窒。Yoyo在旁「食花生」，笑指羅子溢很大膽，黎諾懿亦說︰「嘉賓講嘢可以唔負責任﹗」全場起哄笑不停。除羅天宇，Yoyo及黎諾懿亦是被玩對象，羅子溢不斷苦勸Yoyo︰「過去咗喇，唔好再執著個角色」，賴慰玲就稱全公司都知黎諾懿最有錢。節目錄到一半，賴慰玲突然稱要先行離開回家找老公。

（即時娛樂）