周禮茂與林憶蓮劉美君合作最好玩 爆劉德華《獨自去偷歡》創作靈感 (17:06)

作詞人周禮茂將於6月8日舉行作品展音樂會，他近日接受新城電台訪問時表示入行30多年，填寫逾700首經典流行歌，覺得與林憶蓮、劉美君兩位女歌手合作最好玩。他說︰「喺嗰個年代，我哋3個好close，因為住樓上樓下好近，好多交流。當時想營造憶蓮係個都市女性，超越80年代都市女性嘅性格，佢要變成唔係一定要強悍，但要自主，可以應付面前嘅困難，唔一定要人幫忙，當然佢好希望身邊有個伴侶，嗰種都市女性嘅觸覺！」周禮茂表示對為林憶蓮寫的歌曲《自製空間》印象最深刻︰「當時喺廣告公司辦公室，工作沉悶，突然想放低手頭工作填吓詞，就填咗喺好多好多工作繁重嘅地方，點樣可以逃煩惱，去到自己個空間，就有種剎那間嘅抒懷！」至於《破曉》及《夢了》這兩首歌，周禮茂透露當年是分開寫的，相隔1、2年完成，但其後在一次林憶蓮的演唱會中合體變成一首歌，原來兩首歌歌詞首尾呼應，歌曲旋律有部分重疊。

談到與劉美君的合作，周禮茂表示當時曾寫下不少大尺度的作品︰「我哋係有啲叫做唔出得街嘅歌，後來我當然有個叫做乾淨版本。其實我唔係覺得唔出得街，我舉例一句歌詞，冚被、揭被；冚被、揭被，但加埋前前後後，你就會有一啲嘢諗喇！」周禮茂自言寫詞「鍾意玩味啲」，希望讓人一聽到歌詞便有畫面，將人很快帶入去一個狀態。他舉例當年為林憶蓮寫的《真想你知道》歌詞︰「第一句，不為意紅了交通燈不自知，畫面喺晒度。個心情我唔知，但我寫完呢10隻字已經毛管戙！」

周禮茂被問到追趕死線（deadline）交貨時的趣事時說︰「有晚好開心約咗好朋友喺屋企食大閘蟹，蒸好第一輪就收到華仔（劉德華）助手電話，話當晚有個錄音期，已經準備好錄音室，我轉頭可唔可以趕埋首歌詞畀佢呀？咁我就叫啲朋友食住先，我一啖都未食過就衝咗入書房。」結果，周禮茂沒花上1個小時就完成，這首歌就是劉德華的經典歌曲之一的《獨自去偷歡》。

說到6月的作品展音樂會歌單，周禮茂表示︰「一定有諗過啲滄海遺珠，但可能真係擺唔到出嚟，因為短短兩個鐘，希望首首歌都係大家一聽就識，一聽就有記憶，一聽有共鳴，最好就耳熟能詳，最好大家可以一齊合唱啦！」他表示仍在篩選歌單，連音樂會的第一首歌也未決定好。周禮茂透露舉辦作品展音樂會的心聲，直言不會是人生最後一次。他說︰「希望令到來嘅人睇得開心，少少感動嘅眼淚，希望賞心悅目。喺一個好好嘅場地，大家好close，喜歡呢啲歌嘅，或者有啲印象、有啲感覺嘅，可以一齊嚟一個party！」

（即時娛樂）