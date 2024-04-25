《不夠善良的我們》柯震東演出獲讚 許瑋甯被融化：對戲很輕鬆 (17:29)

由林依晨（右圖）和許瑋甯主演的《不夠善良的我們》，甫開播便引起觀眾關注，收視節節上升。（大會提供）

台劇《不夠善良的我們》網羅雙金鐘視后林依晨和許瑋甯、聯同賀軍翔及柯震東等合演，甫開播便引起關注，劇集亦不負眾望，收視節節上升，除了再度登上黃金時段的戲劇收視冠軍，還一舉打入「黃Viu煲劇平台」人氣劇三甲，香港觀眾即可到「黃Viu」免費收看。

《不》講述四十不惑的簡慶芬（林依晨飾）有個體貼善良的老公何瑞之（賀軍翔飾）和乖巧聽話的9歲兒子，家庭幸福美滿，除了偶爾面對奶奶囉嗦外，日子別無所求，只是她開始厭倦日復日平凡生活。

這時她想起昔日假想敵張怡靜Rebecca（許瑋甯飾），兩人不但同月同日生，還時常撞衫，連喜歡的男人都是同一個人！為此慶芬上網搜尋，卻發現此時的Rebecca生活自在、男友還是年輕帥氣的于向立（柯震東飾），讓她感到很不甘心！然而Rebecca人前風光，人後卻孤獨，獨自搬家時她想起那個曾經的他，生活卻只剩下一個陪她吃飯的假男友、真飯友于向立。

金獎編導徐譽庭耗時1年創作《不夠善良的我們》，劇集從兩位不同女性角度出發，逐步描繪出她們邁向40歲後所面對的困境：步入婚姻的簡慶芬生活乏味，每天忙前忙後仍得不到奶奶欣賞，同時四大長老日漸老邁，她與丈夫在照顧上產生分歧，身心愈見不滿足；單身貴族Rebecca頻頻被逼搬家，就連到餐廳吃飯也被要求搭枱，沒有老公和孩子的她，開始煩惱養老問題，卻發現工作了大半輩子，竟沒有存款也沒有房子。

飾演Rebecca飯友于向立的柯震東，獲網民激讚表現出色，其撒嬌黐人又專一的年下男角色被讚可愛，就連賀軍翔也笑言願意把女兒嫁給「于向立」！

許瑋甯坦言拍攝前緊張，最後被對方融化：「因為台詞非常多，譽庭姐又希望我們節奏可以流暢，但是跟他（柯震東）對戲很放鬆。他跟Rebecca在一起時，那些很可愛小男生表情跟姿態，我們在現場會有一種融化感，怎麼這麼可愛呀！」

（即時娛樂）