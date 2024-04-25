福祿壽訓練學院｜真假李龍基首同框 本尊︰被人扮係榮幸 (18:20)

李龍基不介意被人模仿，認為有被人模仿的資格是一種榮幸。（大會提供）

TVB節目《福祿壽訓練學院》將於周日（28日）播出第4集，Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）的隊伍將進行「復刻經典舞台」、「扮嘢電影短片」及「外景扮嘢挑戰」3個回合的扮嘢挑戰對決。3隊的「復刻舞台」造型各有睇頭，阮兆祥的「自由神像crossover武則天」樂壇天后Look、葉泓聲（Gordon）與關嘉敏（Carmen）的「雌雄同體」造型十分搶眼，學員之一的鄭詠謙更因爆炸頭造型而被認錯是曾彼特。葉泓聲與關嘉敏以鴛鴦妝容及舞衣上陣，神同步式跳唱，更上演「人肉風火輪」及「半空360度迴環腿」，贏得全場掌聲。關嘉敏表示唱跳之餘又要秒速轉換於男女身分，最後排練時仍有精神分裂感覺。評審羅冠蘭覺得葉泓聲展現出來的騷味更勝關嘉敏。

李龍基在節目中驚喜現身，與「李龍A」王祖藍、「李龍B」阮兆祥及「李龍C」李思捷合唱《佛山贊先生》等歌曲。王祖藍曾在節目中扮演「癡情基」，真、假李龍基將在節目中同框。李龍基說︰「唔介意被人模仿，我被人扮，自己都開心。世界上咁多人，點解要扮你呢？因為你有被扮嘅資格，係一種榮幸﹗」「扮工室助理」陳懿德在台上問羅冠蘭認為哪位導師贏面大，羅冠蘭提及「祖藍依家大個喇」，令王祖藍成為被攻擊對象。阮兆祥先說︰「佢個樣老咗，但個size冇變過。」豈料羅冠蘭接着說︰「如果佢老咗，會再細粒啲添﹗」王祖藍聽後哭笑不得。

（即時娛樂）