港版真特技人錢嘉樂 重點解構《特技狂人》 (19:46)

由賴恩哥斯寧和愛美莉賓特主演的新片《特技狂人》今天在港上映。（大會提供）

由《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）和《奧本海默》女星愛美莉賓特（Emily Blunt）主演的新片《特技狂人》（The Fall Guy）今天（25日）在港上映。

入行超過41年，參與過多部電影，兼身為香港動作演員特技工會會長錢嘉樂，得知以特技人為主題的電影《特技狂人》上映，便前往欣賞並分享觀後感。

他說：「荷李活嘅CG同埋AI都好先進，點解佢哋仲咁堅持用真人來做？觀眾入場後可以深深感受到特技人嘅付出、特技人嘅努力！」﹑「電影中特技人除咗動作，還有一條浪漫線，戲中男主角（Ryan Gosling）一開場同女導演（Emily Blunt）條愛情線好深刻，一路拍攝，一路講緊啲好浪漫嘅情話，好得意！」﹑「之前睇過另一套荷李活大作，戲中佢哋翻車七周已經覺得嘆為觀止，諗唔到幾年後係《特技狂人》製作入邊破埋呢個世界紀錄，好興奮，特別我鍾意飛車呀嘛！」

錢嘉樂裹還有感而發說：「之前我哋有小黑哥（柯受良）飛越黃河，今次戲係入邊有飛越大峽谷；引證咗全世界嘅特技人都一樣有不死嘅精神，喺𠵱家呢個世界，有咁犀利嘅AI特技，但電影都尊重我哋特技人真實演出，希望全世界觀眾都鍾意呢個片種。」

（即時娛樂）