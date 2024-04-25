阿Dee執導4分鐘MV拍足80小時片段 成本逾50萬嚇窒193 (20:08)

郭嘉駿（193）上月推出歌曲《B出口》分享愛情觀，直言沒必要為一個不適合的伴侶去勉強改變自己。「這世界有那麼多出口，總會找到對的人﹗跟自己完美搭配的人很難找，如感覺不適合不如放開對方，讓對方另找出口﹗我不心急，一切隨緣。」193透露新歌除了現在的名字，其實還有《幾分鐘的再會》、《情感轉運站》等選擇，身兼MV導演的ERROR隊友何啟華（阿Dee）最後選了《B出口》這名字。

阿Dee熱愛演戲，亦恨做導演。193為助好友圓夢，遂讓他執導MV，拍完後卻揚言未必有下次。「阿Dee性格較執著，他曾執導拍攝幾分鐘的節目《ERROR大冒險》，最後卻拍了幾個小時，更爛尾收場﹗那次之後，他沒再做過導演。他常對我們說，想為我們的個人單曲拍MV，人人也裝作沒聽見。有一次，我看見他的表情很落寞，同理心發作，就決定找他執導《B出口》MV。MV長4分鐘，他拍了2天、80個小時片段，片長足夠拍一齣電影﹗這個MV最終花費超過50萬元，比《再見Puppy Love》的預算高出20倍﹗MV裏的爆破場面，爆完還要加特效，單是這場戲已花了10萬元，阿Dee沒收錢，還要倒貼﹗他拍的MV很貴，日後未必再找他拍。」

舞台劇《Laugh Vacation》拍檔吳海昕擔任MV女主角，193透露最初邀請對方時曾被拒︰「她說她只是一個演員，不是我以往MV中的妙齡女主角。我每隔幾天就哀求她一次，加上阿Dee也幫忙游說，三顧草廬成功，找個一位演技好又靚女的女主角。」193在MV中獻出熒幕初吻，與吳海昕咀嘴。他強調是阿Dee的要求，說兩人在MV中的吻只是蜻蜓點水式，不算是「自肥」吧﹗

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（即時娛樂）