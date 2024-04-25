湯洛雯弗爆現身破懷孕傳聞 未慣被叫馬太 盼馬國明勤操肌 (20:45)

湯洛雯（靚湯）與黃佩霞（Almen）今天（25日）出席健身活動，2人因瑜伽而認識，靚湯表示婚後近4個月，忙於社交媒體工作，一直未接新劇，多了空間做運動，沒想到早前上載戶外踩單車照片，她因肚凸凸惹疑有喜揣測，但今天現場所見，靚湯身形苗條，她說：「當日食完午餐踩單車，相信應該凸胃腩，但網友留言很興奮，有朋友打電話關心我，好好笑﹗總之有好消息會講，現在連蜜月都未去。（幾時去？）希望暑假，馬明稍後接外埠工作，看可不可工作後外遊，或者等到冬季，因為他劇接劇很忙。（你不接劇準備造人？）不會拒絕工作，公司安排都會拍，近來先享受婚姻生活。」

靚湯表示以前拍劇日夜顛倒，影響睡眠質素，問題持續10年，最近她勤健身、跑步、瑜伽、踩單車，做運動後活力充沛，藉此調理身體，也佩服老公馬明適應力強，上牀即入睡，她笑說：「瑜伽未必適合他做，但我想捉他健身操胸肌。」

Almen曾於綜藝節目上，分享夫妻保持性趣心得，靚湯笑言沒看過：「私密放在心，不用請教別人。（不想加快造人？）生活開心、愉快就得，父母沒有給壓力，先享受二人世界。」

她仍未習慣被稱呼馬太，感覺失去個人身分，但老公聽到別人稱呼她做馬太，就會陰陰嘴笑：「我覺得結婚之後，好似做了媽媽以前常做的工作，會囉唆老公，提他多休息，不要為工作廢寢忘餐，想他身心靈健康，我平時入廚煮家常便飯，最叻蒸水蛋、番茄炒蛋和蒸魚。」財政方面，靚湯指與老公保持獨立，發現大家變慳家，勤力工作儲蓄：「近來樓市低，我們想入市買樓，希望建立安樂窩住過世。」

Almen讚靚湯處事認真、正面，相處融洽，問到會否向對方分享生仔秘技？她笑說：「生仔對我來講是很久之前的事，靚湯新婚幾個月，不用太心急，享受二人世界，希望馬國明不要介意，生仔順其自然，不要有壓力。」她表示若然有機會，也想重返幕前：「我可以做摩登嫲嫲，我的仔已經27歲、女兒24歲，已經出身工作、有拖友，他們都說未見過我拍戲，想看我拍新作品。」

（即時娛樂）