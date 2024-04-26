周奕瑋大阪買樓做業主︰無諗過連投資置業都同日本有關 (13:34)

日圓續跌，日本央行今天（26日）結束貨幣政策會議，將隔夜拆借利率區間維持在0%-0.1%不變，每百日圓兌港元跌至5.0186，再創34年最弱。周奕瑋（Jarvis）趁這個日圓低水期決定在大阪買樓做業主，他今早（26日）在社交平台發長文宣布喜訊，並多謝方健儀分享意見和心得。Jarvis說︰「呢排一直係咁思考好多，終於喺啱啱，我吸咗啖氣，再扚起心肝，然後簽咗個名，係簽買賣合約嘅名。各位，我做業主喇！我喺大阪做業主喇﹗」

Jarvis直言沒有考慮太耐就「上車」做業主，自己也嚇了一跳，但覺得買樓也要講天時地利人和，加上日圓滙率低水，就決定打鐵趁熱。他表示首次買樓，資金有限，決定選址交通及生活配套方便的大阪西區、大正駅附近的地方。Jarvis說︰「嚟呢度嘅第一日，就遇上個好靚嘅日落，第二次去嗰陣仲睇埋河邊嘅滿開櫻花，河邊又有好Chill嘅餐廳，的確係自己想要嘅環境。話晒係一個ISFJ，作為I人，唔使做嘢嗰陣，其實我真係好需要收埋自己，搵空間獨處。最後選擇呢區嗰陣，我想像到，喺呢個小社區舒舒服服散吓步，靜靜地坐喺河邊聽歌、發呆嘅自己，係啱我嘅。以前有諗過，如果第時有錢喺日本買樓，我肯定揀咗東京先，因為話晒東京係我生活過嘅城市，係有種私心嘅。但Amous教識我買大阪樓最大優勢係投資做民宿，呢樣嘢係我從來無諗過嘅，令我多咗個投資嘅眼光睇本身熟悉嘅日本。以前我只係會用工作/旅行嘅角度睇呢個地方，對金錢嘅諗法亦比較保守，淨係會諗住做住同一件事，努力做嘢儲錢。但今次，算係跳出呢個固有諗法，做演藝工作嘅同時，都學吓搵啲被動收入。話時話，無諗過連投資置業呢方面，自己嘅選擇都係同日本有關。」

他又多謝方健儀分享了不少意見、經驗和心得，笑言大家將來成為大阪的鄰居，可能要繼續麻煩對方。Jarvis最後說︰「不過老實講，為咗做業主，今次真係將儲咗好耐嘅身家拎出嚟，但係大個仔喇，係時候俾自己試上一層樓（真係字面嘅意思），同埋都要諗吓搵啲被動收入嘅，所以嚟緊我會提自己慳啲錢、再努力工作掙錢。出年收樓嗰陣，就可以飛去住吓自己間屋喇，Wow~」

（即時娛樂）