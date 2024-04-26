Marco@P1X3L推出個人單曲 獲黃偉文加持受寵若驚 (16:32)

男團P1X3L成員葉振弘（Marco）推出全新個人單曲《半途而廢手冊》。新歌獲黃偉文（Wyman）作詞，Marco受寵若驚︰「很開心可以邀請到Wyman填詞﹗他在樂壇很有輩分及地位，我本來覺得沒可能請到他。我作為一個新人，難得有機會跟他合作，會好好珍惜這個機會。」

《半途而廢手冊》不止是一首情歌，內容更關於成長和選擇。Marco把其親身經歷及聽完歌曲Demo後的想法與Wyman分享，然後由Wyman將想法轉化成一個新的故事放到歌詞之中。Marco說︰「我在中學時期沒拍過拖，但有段很長時間單戀一個女孩子。我知道沒可能，但又想嘗試繼續下去，到最後當然沒跟她一起。現在回想，只能說一句，為什麼不早點放下呢？」Marco表示看完Wyman的歌詞後，第一個感受是為什麼不早一點放下。他認為當一段關係快到盡頭，雖然會不捨，但既然如何努力也沒可能的話，為何不早點繼續前進。Marco續說︰「不過，人就是這樣，說出來容易，身處當中就未必能做到，最後只能安慰自己『早啲放低咪好』。」

Marco在歌曲MV中飾演求學時期的學生哥及投身社會的打工仔，與女主角戴妙珊有多場對手戲。他讚戴妙珊是位很好的演員，兩人拍攝當日才認識，但很快就培養出默契，合作時擦出火花。

（即時娛樂）