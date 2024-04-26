日本仲可以咁玩｜羅允芝拍攝前做足功課 倪安慈送奇怪扭蛋予保錡 (18:00)

羅允芝（Giann）和倪安慈（阿慈）主持的ViuTV全新節目《日本仲可以咁玩》將於周日晚（28日）首播，兩人將在節目中探索日本各地不同文化和風景，同時了解其歷史和特點，透過每集的獨特主題帶觀眾獵奇另類日本文化，發掘日本的新鮮事。Giann和阿慈會在第1集探索日本玩具文化的多樣性和創意，她們先到中野百老匯遊歷並搜購食玩貼紙。食玩是食品玩具的簡稱，通常以食物為主體，並伴隨玩具或貼紙出售。兩人在一間買取店中發現琳瑯滿目、價值不菲的懷舊玩具。她們找到1980年代生產的冷熱感貼紙，貼紙上的顏色會因為溫度不同而改變。阿慈急不及待將貼紙放在掌心內上下搓揉。Giann對各樣日本文化略懂一二，她見到不同動漫玩具或海報宣傳時，都能夠說出其名稱或簡單介紹其由來，如日本傳說百鬼夜行事件。

扭蛋店在東京隨處可見，原來扭蛋文化是從美國傳入日本，之後才發揚光大遍佈世界各地。兩位主持收到節目組的任務指示，各自要在扭蛋店內搜尋3款意想不到和3款送給朋友的玩具。阿慈選擇了一個煎蛋樣貌的玩具作為送給保錡的手信，她解釋︰「保錡最近經常跑步和健身，雞蛋可以讓他補充所需蛋白質。」Giann接過「煎蛋」說好多蛋白質，然後用曖昧的眼神望住鏡頭欲言又止。另一方面，Giann選擇了一個印有「浣腸」兩字的盒裝玩具，她解釋：「我相信好多人嚟到日本都會面對便祕問題，而日本人應該都好了解呢個情况。」阿慈問Giann前一晚有沒有便祕問題，Giann說︰「冇﹗唔係，我噚晚... 冇，冇！你自己領悟一吓。」

（即時娛樂）