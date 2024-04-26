盧瀚霆自揭戀愛腦性格 曾為恐懼棄正常人生活致壓力爆煲 (20:04)

盧瀚霆（Anson Lo）早前推出浪漫抒情小品《深閨》，內容講述一對熱戀中的情侶什麼也不做，只是時刻在一起，帶出只要夠喜歡對方，就想留在家裏共度人生的道理。「我就是這樣的人，很喜歡留在家裏，以前拍拖也愛留在家，不想外出吃飯或入戲院看電影。如喜歡我的，應不會嫌棄我悶吧﹗不過，我這個人是有點悶，平日沒什麼事做，只喜歡把屋企佈置得漂亮點。」歌詞頭幾句「你再別上班 專心纏綿 你再別社交 請給我獨佔」十分霸道，Anson Lo覺得這是一個沒安全感、只喜歡留在家的人的內心小劇場。他自言也是一個沒安全感的人，想另一半給予更多關心，覺得跟另一半常見面才有安全感。「我唱的時候，也覺得歌詞像在說自己，尤其副歌其中一句『拒絕再做凡間千人迷』，只有做這行的人才會理解。黃偉文的詞，令我有很深感受。將來拍拖，我會否有這個選擇呢？我會否是個為拍拖不工作的人呢？這幾年，我很少有私人生活，這是否我想要的生活？錄音時，想到這裏，情緒有點激動，感觸落淚。」

Anson Lo現在會為事業放棄私人生活，將工作、神徒（粉絲暱稱）放在第一位，工作以外的時間都留給家人，完全沒有其他社交活動。「我每次放假就陪家人吃飯，有時間也留給父母，沒跟朋友見面，我亦少出席聚會。朋友們很好，未有離我而去，但我再不改變的話，他們應該會離開，所以我今年要放鬆一點，從前不太願意外出吃飯，現在會出席朋友及MIRROR隊友的生日活動，不再想外出時會發生什麼事。」Anson Lo坦言不是怕被途人認出，而是害怕拒絕人。「5年來，我曾多次應別人要求合照，影到未能離開，要找經理人解圍。我不想影響及滋擾到別人，但拒絕又怕令人失望，選擇性地答應合照又不公平，最後索性不外出。」Anson Lo自知斬腳趾避沙蟲的做法不健康，捨棄了正常人的生活，將自己的恐懼放大，結果在兩年前推出歌曲《Mr. Stranger》的那段日子壓力爆煲，這亦是他決定今年要嘗試在各方面放輕鬆的原因。Anson Lo強調他在大部分時間也很堅強，那些為鬧而鬧的說話傷害不到他。「跟出道時比較，我沒有太大感覺。不過，如見到粉絲不開心，我也會情緒不好。我在這5年都是抱住令別人開心、發放正能量的心態，如自己有一刻令大家不開心、失望、受委屈、有負能量，我做這件事的意義何在？」

若有天遇上摯愛，Anson Lo會視乎時間，才決定能否為對方放棄做「千人迷」。「這一刻不會，我現在還有很多想做的事，5年後如何就不知道了。如愛情現在來到，我一定會取得平衡，會想黐住對方，放工後會立即回家，不出席其他聚會，把時間留給對方，這是我的戀愛腦性格。近年，我沒想有沒有拍拖機會，也沒拒絕過任何事，所以不知道有沒有人對我有意思。我工作時全情投入，又不出席聚會，可能就是這種生活模式令我沒拍拖機會。」談到首拍杜琪峯（杜Sir）的電影，Anson Lo十分雀躍，坦言從未想過有這個機會。 杜Sir在片場罵起人時會夾雜粗口，他笑言暫仍未被對方以粗口問候，但相信之後會有此機會。「盡情吧﹗完全不介意﹗我只想學習﹗杜Sir有教導我，但我能否做到又是另一回事。這是我畢生難忘的一個機會，很感恩﹗」這幾年演過不少電影及劇集，Anson Lo自覺演技上仍有很多進步空間，但已比《男排女將》時進步。「這幾年多了機會拍電影，遇上很多前輩，他們給了我很多意見。我知道自己擅長及不夠好的地方，惟未有時間閉關數月學演戲，只能邊做邊學。」

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（即時娛樂）