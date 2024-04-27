香胤宅12場舞蹈劇場開鑼 自評首晚演出有錯 表現只有60分 (13:43)

《全民造星V》冠軍香胤宅（Lyman）在香港藝術中心壽臣劇院舉行12場《Unspoken》個人舞蹈劇場，他昨晚演出第一場，獲一同上戲劇班的衛詩雅捧場。Lyman在劇場上跳足個多小時，完成演出後仍然活力充沛。他說︰「跳舞對我來說很容易，跳多久也可以，而且充滿Energy，但我對戲劇環節就比較新，要將情緒爆發出來比較累。」

Lyman自信有足夠體力應付餘下的11場，如觀眾喜歡，他下次會開多幾場，並希望到更大的場館演出。他為自己的首場表現給予60分，認為仍有進步空間，要更深入理解角色，也可以略為修改舞蹈。Lyman說︰「每晚完成演出後，我會和導演檢討及修改。我今晚也有出錯，企錯位、跟不上拍子，也發生了蝦碌事，因太大汗令臉上黐住咪高峰的膠紙甩掉。我要臨場執生，繼續演出。舞蹈劇場跟拍電影不同，不能NG，但很過癮。」

他表示13歲時曾在壽臣劇院參與香港青少年藝術節演出，當時已認識這次為他編舞的老師，當年他只是一名茄哩啡。Lyman續說︰「我也有邀請當年的導演來看騷，希望他看見我今天這樣子會開心。 太太？她在後面，在我身後給予支持。她來捧場，我會否有壓力？一定有。她每次看完也會給我意見，多數指我咬字不正、有懶音。我已在改善，現在給自己10分，希望10年後有100分。」

（即時娛樂）