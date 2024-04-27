61歲楊紫瓊獲美國頒發最高平民榮譽「總統自由勳章」 (14:15)

61歲楊紫瓊將獲美國頒發最高的平民榮譽「總統自由勳章」。頒獎典禮將於5月3日在白宮舉行，由總統拜登（Joe Biden）親自頒發。（資料圖片）

61歲楊紫瓊去年憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得奧斯卡金像獎最佳女主角，成為奧斯卡首名亞裔影后後，今天（27日）再傳來喜訊，她將獲美國頒授最高的平民榮譽「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。頒獎典禮將於5月3日在白宮舉行，由總統拜登（Joe Biden）親自頒發。據《馬來西亞太陽報》報道，由於楊紫瓊行程緊密，尚未確認會否前往美國出席頒獎禮。

總統自由勳章由美國總統一年一度頒發，與國會金質獎章並列為美國最高的平民榮譽。總統自由勳章是由已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）於1963年設立，表揚予對美國安全或國家利益做出卓越貢獻，或在文化或其他重要領域有特別貢獻的人士，受獎者不需要為美國公民。

楊紫瓊相信是首名獲得此勳章的華裔女演員。過往曾獲總統自由勳章的演藝界人士有已故「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）、兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）、荷李活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）等，非美國公民的獲獎者包括已故諾貝爾和平獎得主德蘭修女（Mother Teresa）、已故英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）等。

（即時娛樂）