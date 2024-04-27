九龍城寨之圍城｜林峯操練到嘔 張文傑自信能做動作片接班人 (19:15)

林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，在電影《九龍城寨之圍城》中飾演城寨裏的好兄弟，在戲中有不少打鬥場面。林峯表示《九》片由漫畫改編，因此畫面上帶點浮誇，動作戲既要實打亦要有變化。他為達到動作指導谷垣健治的要求，入組前先接受一個月體能訓練。林峯說︰「我們有天曾連續拍了20幾小時打戲，拍大結局時又連打10幾天，所以事前需每天習訓4至6小時，練習跑步、跳躍、 碌地及電影動作。第一日訓練時，我已操練到嘔，是真嘔！」談到他拍攝期間受傷，右腳半條十字韌帶斷裂，林峯回憶︰「我們在彌敦道拍追逐，我跟伍允龍、大班武師演員像跑100米衝刺，拍了2、3次已辛苦得要死，武師們也說跑到嘔。我自覺現在的體能比做演唱會時更好。」

運動員出身的胡子彤，體能是4人之中最好的。他說︰「拍動作片跟運動是兩回事，需透過訓練學習如何在鏡頭前出拳，令觀眾感受到力量。以前拍動作戲主要是開槍、跑跑跳跳，今次要硬橋硬馬去打、用刀，我與劉俊謙各自有武器，需要花時間鑽研如何舞刀。」胡子彤拍攝時意外被伍允龍踢傷下巴要縫15針，他表示當時正在拍攝結局場面，腎上腺素飆升，受了傷也不知痛，直至拍完後，現場所有人都衝過來。胡子彤說︰「出院後立即返回片場。導演准我休半天，已好好，當時大家都在趕戲。」劉俊謙首次拍動作片，他自爆其動作戲都是假的，只是看起來似真打。劉俊謙說︰「我的武打訓練是由零開始，趁休息時練習蝴蝶刀。」不過，他也不小心被電單車死氣喉燙傷腳部位置。

「大哥大」洪金寶曾表示動作片難找接班人，有功夫底子的張文傑有信心接班︰「只要肯付出，不要怕看不見前景。只要堅持繼續做，相信有一天會成功。我在戲中有幸跟洪金寶對打偷師，被他打兩拳效果十足，真實卻不痛。」劉俊謙支持張文傑︰「接班這個概念很大壓力。以前大哥大做得幾好，是屬於他本人的，我們不能接、不能重複，但我信張文傑專注武打，會創出新一代成績。」

（即時娛樂）