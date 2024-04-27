古淖文感謝甄妮姐姐提點 與谷婭溦沒發展機會 (22:28)

古淖文於無綫歌唱節目《中年好聲音2》奪得冠軍，他接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，解釋其名字由來，感激肥媽教導，分享如何面對負評及感情現況。

古淖文在《中年2》之前，參加過兩次歌唱比賽，一次於《亞洲星光大道》得第5名，另一次是中二那年得到冠軍。他有台上比賽的經驗，但仍會手震，他解釋稱自己在舞台上會感受到壓力，再聽到「叮叮叮」3聲，便控制不了開始手震。「後來不再手震全因心態不同了，那次和谷婭溦合唱《Bad Boy》，我要求盡量放開心情，享受在台上的3分鐘，她真的讓我任性一次，自此手震便消失了。」

2006年前，古淖文沒有中文名字，當年因要演唱運動會主題曲，主辦方提議為他改一個中文名刊登在中文報紙上。「某天早上，政府來電通知翻譯員為我改了『古希文』，我朦朦朧朧中掛斷了電話，醒來後覺得那個名字太女性化，我想起朋友都叫我German，不如就叫『卓文』吧！於是我變成『古卓文』了。」其後他再於2021年改名為古淖文。「不是我要改，我朋友游說我，指改了可以不用。我請師傅改一個發音跟原名一樣的名字，結果變成水字旁，自覺似乎不再那麼冷傲，容易哭了。」

來自澳門的古淖文表示自己沒有在賭場工作過，第一份暑期工是在澳門旅遊局工作兩個月，自此決定不要坐辦公室。「我要做歌手、做明星！2009年是澳門回歸10周年，我有份唱回歸主題曲，並於同年來港参加《星光大道》。之後肥媽帶我四出登台，她以身作則教我怎樣做騷，教我要尊重別人，無論對方是CEO還是清潔姐姐；其二要尊重自己的工作；第三要尊重觀眾，他們不購票我們便不用唱了；第四是尊重自己，努力演唱，觀眾便會感受到你的能量。她是我的恩師，我很感激她。」

對於外界品評他帶有江湖味，他說：「可能是過去10多年從登台中吸收了，難以抹掉。我現在要學識平衡，某些表演需要帶動氣氛一起唱，或許這就是江湖味；而另一些演出則要正正經經的。至於前輩甄妮姐姐指我油腻和誇張，我聽了沒有覺得不自然。每一個人都有自己的意見，我在過去8個月接收到很多各方評語，這次有一位具份量的前輩提點我，其實是開心的。自己看不清自己的缺點和問題，由前輩提出我的不足，我也同意，可能油腻誇張是指我的江湖味。（想去拜見甄妮姐姐親自請教嗎？）我不敢奢望，如果有這樣的機會當然好。我最想多謝她給我意見，我一定會繼續努力改進。」他續稱15年來也面對不少批評和負評，他會以謙卑的心去說多謝，因為人家說出來也是想他進步，收到意見是一件幸福的事。

談到感情方面，古淖文稱沒有女朋友。「我初戀時10多歲，現在是否拍拖也沒所謂，我以事業為重。單身久了，要重新適應另一個人的生活，要有更大的能量，所以單身更好。我從沒有談婚論嫁，以前要求對方外貌與我匹配，現在最重要大家談得來。拍拖是錦上添花，一個人也活得很開心。（外間指你和谷婭溦很合襯。）怎樣襯？一個是高佬，一個那麼矮小！（兩人談得來嗎？）不可以，（她）太惡，我跟她3日一小吵，9日一大吵，我們雙方也太炮仗頸了。」

（即時娛樂）